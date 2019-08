Téměř šestkrát více prostředků než v roce 2017 dostali loni občané, kterým jako zákazníkům zdravotních pojišťoven vznikl nárok na vrácení příslušné části uhrazených medicínských poplatků. Celkem se jednalo o 654 milionů korun ve srovnání se 117 miliony rok předtím.

Jak je takový strmý růst vůbec možný? Může za něj novela zákona přijatá před dvěma lety, v rámci které začaly platit nové limity. Jsou odstupňovány podle věku pacienta. Nepřekvapuje proto, že až 97 procent prostředků se z tohoto objemu vrátilo do peněženek důchodců ve věku nad 65 let. Vyplývá to ze šetření, které provedla kancelář senátora Jaroslava Malého. „Novela zákona z roku 2017 splnila účel. Vrací se mnohem více peněz, a navíc příjmově nejohroženější skupině,“ řekl k tomu senátor, sám lékař.

Věková solidarita

Autoři studie sledovali počet lidí, kterým se vracely doplatky za léky i jejich věkové rozložení. „Vždy mě zajímá, jak fungují v praxi zákony, které jsem podpořil. V tomto případě jsem spokojen,“ vysvětluje motivaci senátor Jaroslav Malý. Pojišťovny vyplatily klientům za rok 2018 nadlimitní doplatky za léky průměrně v šestinásobné výši než v roce 2017.

Z hlediska jednotlivce jde o částky v rozmezí od několika desítek korun až po několik tisíc. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ústy mluvčí Elenky Mazurové vyčíslila nejvyšší vrácenou částku na 33 636 korun, kterou převzal pojištěnec z Moravskoslezského kraje.

Při schvalování zákona před dvěma lety zákonodárci odhadovali, že objem vratek dosáhne asi 440 milionů korun. Ve skutečnosti je to o polovinu více. Osmdesát procent vrácených doplatků směřovalo osobám starším 70 let a asi sedmnáct procent osobám ve věku 65-69 let. Na zbylé pojištěnce zbyla tři procenta.

Žádejte výpis z účtu

Na jednoho pojištěnce dostávaly loni pojišťovny od státu 969 korun na osobu měsíčně a po novelizaci zákona se tato částka pro rok 2019 zvedla na 1018 korun. Příští rok to má být již 1067 korun. Kolik bude stát platit pojišťovnám v dalších letech, zatím není stanoveno.

„Z praxe vím zejména o starších pacientech, kteří jsou nuceni dodržovat přísnou finanční disciplínu a plánují každou korunu, aby vyšli. Řekl bych, že jde o hrdou generaci, která nebyla zvyklá žádat o pomoc. Výdaje za léky jsou citlivou položkou a ukázalo se, že novela zákona jí pomáhá. Určitě se však vyplatí i tak diskutovat s lékařem i lékárníkem o dostupných variantách medikamentů a porovnávat ceny léků v blízkých lékárnách,“ tvrdí Jaroslav Malý.

„V případě, že si zájemce chce zkontrolovat, které doplatky za léky se mu do limitu započítaly, může požádat o výpis z účtu. Umožňujeme také elektronickou komunikaci, pak je možné nahlédnout do účtu z osobního počítače. A pro mobily existuje naše aplikace ZP 211,“ uvedla pro tisk mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková.

Zdravotních pojišťoven existuje sedm, předpisy jsou pochopitelně jednotné.