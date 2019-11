Zavedení energií do novostavby. Šetřit můžete hned od začátku

Dokončujete-li stavbu domu, je zavedení energií jednou z prvních starostí nových obyvatel. Jak při tom co nejvíce ušetřit? Hlavně vězte, že dodavatele si můžete vybrat sami. To samozřejmě platí i v případě, že se stěhujete do bytu v novostavbě.

Zařídit byt by měla být hlavně zábava, nikoliv starosti. | Foto: Shutterstock