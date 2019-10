Až 82 procent majitelů rodinných domů využívá na topení kotel (bez ohledu na spalovanou surovinu), zbylých 18 procent centrální zdroj vůbec nemá a v místnostech topí zvlášť nebo spoléhá na sluneční panely a dálkový přívod tepla. Vyplývá to z průzkumu společnosti Provident.

Pozvěte si kominíka

Lidé topící kotlem musí myslet na jeho správné seřízení, vyčištěný komín i dostatečné zásoby paliva. „Před začátkem sezony je nejvyšší čas zajímat se o to, jak náklady na topení případně snížit. Zanedbání uvedených kroků stojí totiž peníze. Když dodavatelé energie rozešlou vyúčtování za energie, zaznamenáváme dokonce zvýšený zájem o půjčky na vysoké doplatky,“ říká Tomáš Černý, analytik Providentu. Dobré rady zde přijdou vhod.

První pravidlo říká, že správně seřízený kotel topí levněji. Jeho revize je podle zákona o ochraně ovzduší nutná každé tři roky. Ze statistiky Asociace podnikatelů topenářské techniky vyplývá, že závady se vyskytují v pod-statě na polovině provozovaných zařízení.

Nejčastější příčina? Většinou jsou špatně seřízeny, bezpečnostní prvky neodpovídaly normám nebo byla instalace provedena v rozporu s pokyny výrobce.

Revize provádějí autorizovaní servisní technici. Nejbližšího můžete vyhledat například v nové databázi ministerstva životního prostředí. Při současné situaci na pracovním trhu se však stává, že sehnat kvalifikovaného odborníka je často problém i v případě zjevné havárie.

„Z praxe víme, že firmy nemají dostatečné kapacity, takže se na opravu čeká i týdny,“ uvádí Jurij Kostaš ze společnosti Europ Assistance, poskytující asistenční služby k pojištění domácností.

Druhé pravidlo – vyčištěný komín je účinnější a bezpečnější. Vyčistění má velký ekonomický důsledek. Pokud by došlo k požáru v důsledku chyby komína, pojišťovna škodnou událost nemusí uznat. Už z tohoto důvodu je vhodné pravidelné revize komína nepodceňovat.

I kominíci mají na podzim napilno, protože lidé nechávají kontroly na poslední chvíli.

Uhlí v pytli

Kupujte palivo včas a od ověřených prodejců. Tak zní třetí pravidlo našeho krátkého patera. Díky nákupu ještě za tzv. letní ceny se dá výrazně ušetřit. „Kdo topí uhlím, tomu radíme využívat pytlované uhlí. Majitel domu má jistotu, že hmotnost paliva přesně odpovídá objednávce. U dřevních pelet zase existuje řada místních výrobců, kteří obvykle nabízejí palivo levněji, i když ne každý kotel dokáže spalovat toto palivo,“ uvádí Leopold Benda, ředitel společnosti Benekov – což je výrobce kotlů – z Horního Benešova.

Čtvrtá rada by mohla znít – nechte chytrou krabičku topit za vás. Moderní kotle na plyn, tuhá paliva nebo elektřinu obsahují ekvitermní regulaci. Tento technický pojem označuje automatické nastavení výkonu podle momentální teploty ovzduší. Při nižší venkovní teplotě hřeje kotel více, aby vyvážil vychládání místnosti. Majitel se tak vyhne výkyvům mezi přetopenými a naopak studenými pokojů.

I zde platí – dobře seřízení šetří peníze, zvláště na jaře a na podzim. „Například u elektrických kotlů se úspora při využití ekvitermní regulace odhaduje až na dvacet procent. Pokud kotel ovládáte ručně, zvažte, zda si takové zařízení nepřikoupíte. S výběrem vhodné regulace poradí servisní technici výrobců,“ říká Leopold Benda.

A co výměna kotle? Jednou ta chvíle přijde. Pravidlo číslo pět. Pokud už kotel slouží déle než dvacet let, blíží se ke hranici životnosti, je proto na čase uvažovat o výměně. Kotle 1. a 2. emisní třídy už však bude možné používat jen tři roky. Pak bude domácnostem hrozit pokuta do 50 000 korun. Podle už citovaného průzkumu Providentu se k obměně chystá v blízké době dvanáct procent dotázaných, žijících v rodinných domech. Dalších patnáct procent majitelů plánu-je zateplení části domu a každý desátý zamýšlí vyměnit okna. Dobrý začátek je i to.