Prázdniny pomalu spějí ke konci a letní turistická sezona je už také za polovinou. Vrátili jste se domů a objednaný zájezd neodpovídal domluveným podmínkám? Neváhejte a nedostatky reklamujte.

Stejně jako každá jiná služba musí totiž i zájezd proběhnout podle uzavřené smlouvy. Ubytování musí mít správný počet hvězdiček, moře být tak blízko jak bylo napsáno v katalogu a chybět nesmí ani slíbený bazén. Je-li cokoliv v nepořádku, je třeba reklamovat vady u cestovní kanceláře.

Psané je psané

Cestovní kancelář jako pořadatel zájezdu odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou, ať už má konkrétní služby poskytovat kdokoliv. Reklamovat proto lze přímo u ní, ale také u případného zprostředkovatele. Při domlouvání dovolené je důležité dbát na to, aby vše, co pracovníci cestovní kanceláře přislíbili ústně, bylo uvedeno ve smlouvě či jiném písemném dokumentu.

Jestliže zájezd neprobíhá podle ujednání, má cestovní kancelář povinnost zajistit nápravu. Předně se musí postarat o pokračování pobytu i za cenu nižší kvality služeb, kdy se rozdíl v ceně zákazníkovi vrací. Naopak vyšší standard hradí vždy cestovní kancelář ze svého. Jedná-li se o vadu podstatnou a navrhované náhradní řešení není srovnatelné s tím, co bylo sjednáno, může zákazník pokračování zájezdu odmítnout a nechat se dopravit domů.

Využijte svá práva

Důležité je neotálet. Jakýkoliv problém je zapotřebí reklamovat na místě, jinak nevznikne právo na slevu. Zákazník by měl upozornit delegáta, že situace se liší od uzavřené smlouvy a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci. Ke zjednání nápravy na místě určete lhůtu.

„Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta pak turistu opravňuje k tomu, aby potřebné kroky učinil sám a vzniklé náklady pak předložit cestovní kanceláři k úhradě. Veškeré vytýkané nedostatky si odfotografujte nebo si udělejte videozáznam. Jako důkaz poslouží také svědectví dalších účastníků zájezdu,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eda Hekšová.

Co se špínou v pokoji

U vad, se kterými účastník zájezdu na místě už nic nenadělá, zbývá pouze právo na finanční kompenzaci. Při určování slevy se lze orientovat podle takzvané frankfurtské tabulky slev, kterou užívají při rozhodování zejména německé soudy. Podle ní by například u chybějícího bazénu bylo možné požadovat až pětinovou slevu.

Pokud problém v přiměřené lhůtě nevyřešil nikdo na místě, zákazník by měl po návratu domů podat písemnou reklamaci s nárokem na slevu. Na vyřízení reklamace má cestovní kancelář třicet kalendářních dnů.

Kromě slevy lze vůči pořadateli zájezdu uplatnit i nárok na náhradu škody, kupříkladu na proplacení již vyřízených víz při nečekaně zrušeném zájezdu. Kancelář musí kompenzovat také újmu za narušení dovolené, která může vzniknout podstatným zkrácením nebo úplným zmařením zájezdu. Jedná se o tzv. ztrátu radosti z dovolené, třeba v důsledku toho, že cestovní kancelář posune termín zájezdu tak, že se ho nemůžete zúčastnit.

Podle spotřebitelské organizace dTest se lidé nejčastěji stěžují na nízkou kvalitu ubytovacího zařízení, chybějící (připlacený) výhled na moře, špínu a hmyz v pokojích, neodpovídající stravu, zápach, hluk a nefunkční klimatizaci. Častou námitkou turistů je také nadsazený počet hvězdiček hotelu.

Hodně stížností se týká také dopravy – změny odletu, zpoždění, ztráty zavazadel či odepření nástupu na palubu letadla.

Je dobré vědět



*Nechcete-li se soudit, pokuste se spor urovnat mimo-soudní cestou.

*Můžete se obrátit například na spotřebitelský portál www.vasestiznosti.cz anebo využít podobnou službu České obchodní inspekce.

*Na hladký průběh dovolené dbejte již při domlouvání zájezdu. Vše, co kancelář slíbí, si dejte potvrdit písemně.