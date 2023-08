Téměř rok neseděl v závodním trucku. Pro Adama Lacka z Buggyry to však není žádný problém. Někdejší evropský šampion v tahačích se na skok vrátil, aby potěšil české fanoušky při mistrovství Evropy v Mostě.

Adam Lacko z Buggyry se po roce vrací do Mostu | Foto: se svolením týmu Buggyra ZM Racing

I když závodní priority jsou nyní jinde, tým Buggyra ZM Racing nezapomíná na své kořeny ani na věrné české fanoušky. Adam Lacko se tak zúčastní víkendových závodů ME tahačů na okruzích v Mostě. Bude to jeho první ostrý start v trucku po pauze dlouhé 329 dní.

Buggyra se vrátí s truckem do Mostu. Chci potěšit české fanoušky, říká Lacko

„Truckové závody jsou základem naší DNA. Naši fanoušci jsou zvyklí na to, že v Mostě závodíme. Tak jsme ani je, ani mostecké pořadatele nemohli zklamat. Bude to jediný start v letošní sezoně evropského šampionátu, ale pro nás stejně důležitý jako ostatní aktivity, jimž se nyní věnujeme. Moc se na mostecký autodrom těšíme a bude skvělé se osobně setkat s našimi příznivci,“ uvedl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Za volant závodního speciálu Buggyra usedne mistr Evropy z roku 2017 Adam Lacko. Svého jediného letošního domácího závodu se 38letý jezdec nemůže dočkat. „Moc se těším na podporu českých fanoušků. Kvůli nim to hlavně děláme. Závody tahačů mají v Česku velkou tradici a neodmyslitelně k nim patří i Buggyra. Abychom české fanoušky nezklamali, tenhle závod dáme,“ řekl.

Když už kvůli ničemu jinému, tak závodit na domácí půdě mu stojí za to kvůli jedinečné atmosféře. „Když vyjedete z boxů a v zaváděcím kole před ostrým startem jsou diváci slyšet. Ty bouřící plné tribuny přehluší i motor. V závodě to už nevnímáte, plně se soustředíte na jízdu. Ale jakmile protnete cílovou čáru, tak fanoušky slyšíte a užíváte si podporu,“ popsal.

Most bude skutečnou zkouškou jeho schopností, protože do závodního tahače nasedne bez jakéhokoliv testu. Auto, s nímž nyní Téo Calvet úspěšně bojuje o francouzský titul, dorazil do Mostu ze základny Buggyra Academy France v Nogaru pár hodin před tréninkem. Ani takových komplikací se však zkušený závodník nebojí.

Do sedačky by se nevešel

„Stačí odjet jen pár kol a budu zase zpátky. Jediné, co bych od Téa v jeho trucku nechtěl, je sedačka. Do té jeho bych se nevešel,“ zasmál se. „Proto jsem jel minulý týden do Roudnice nad Labem otestovat novou, která je upravena na moji postavu.“

Mistrovství Evropy tahačů v Mostě:

Letos se Lacko věnuje závodům sportovních vozů. S Davidem Vršeckým a Aliyyah Koloc úspěšně závodí v šampionátu 24H Series, kde bojují o vítězství ve třídě GT4 i mezi „gétéčky“ celkově. „Vrátil jsem se po letechk endurance a cítím nové výzvy. Zatím nejdelší závod, co jsem jel, byla dvanáctihodinovka. Teď jsme po sobě měli v Estorilu kvalifikační šestihodinovku a dvanáctihodinovku. A čeká nás čtyřiadvacetihodinovka v Barceloně. Vždycky jsem si chtěl závod na 24 hodin zkusit. Nejraději v Le Mans, ale někde se musí začít, že,“ připomněl Lacko s úsměvem svoji nynější hlavní okruhovou disciplínu.

V Mostě mu mohou čeští diváci fandit ve čtyřech bodovaných jízdách. V sobotu i v neděli bude na programu hlavní závod a pak i druhá jízda s obráceným pořadím nejlepší osmičky.