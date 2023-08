Splnil, co slíbil. Adam Lacko se na jediný závod vrátil za volant tahače, aby v Mostě potěšil české fanoušky. Šampion z roku 2017 zažil parádní návrat do evropského šampionátu trucků. Na domácí trati dokázal pilot týmu Buggyra ZM Racing senzačně zvítězit a navrch přidat druhé místo.

Adam Lacko z Buggyry zažil v Mostě vítězný návrat do ME trucků. | Foto: se svolením Buggyra media

„Proto jsme se rozhodli do Mostu jet! Chtěli jsme potěšit domácí fanoušky a ukázat se jim v nejlepším světle. A to se nám zásluhou Adama povedlo na jedničku. I když v trucku neseděl deset měsíců, rychle si na něj zase zvykl a předvedl výkon, který české fanoušky zvedal ze sedadel. Jsme rádi, že jsme ukázali takovou výbornou show,“ liboval si šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Lacko, který měl na rozdíl od ostatních soupeřů za sebou v trucku jen dva tréninky, vyhrál druhou soboní jízdu. Pilot Buggyry si od začátku jistil vedoucí pozici, na čemž nic nezměnilo ani přerušení kvůli havárii na startu a následný restart. I kdyby se dotírající Steffi Halm postavila na hlavu, v té chvíli prostě v Mostě nebylo lepšího pilota, než český závodník. Po nervy drásajícím dramatu je v cíli dělilo pouze něco přes šest desetin sekundy. Lacko tak oslavil první triumf v ME tahačů na okruzích od loňského Zolderu.

„Dopadlo to tak, jak jsme si to zkusili naplánovat. Ale upřímně jsme nevěřili, že nám to tak krásně vyjde. Nebyl to vůbec jednoduchý závod, i když se mi start velmi dobře povedl. Dost mě mrzelo, že pak hned vyvěsili červenou vlajku, protože jsem si stačil vybudovat menší náskok. Naštěstí i druhý start se mi podařil. Steffi jsem za sebou cítil, nekoukal jsem za sebe, jenom občas. Soustředil jsem se na to, ať neudělám chybu, ať nepřehřeju auto a pětapadesátka to vydržela. Jsem moc spokojený. Pevně doufám, že se to líbilo i divákům. Jejich nadšení jsem při průjezdu kolem tribuny slyšel až v kabině. Naskočila mi z toho husí kůže. Kvůli tomu závodíme,“ uvedl spokojený Lacko.

Mokrý asfalt Lacko miluje

Ovace tribun byly pro něj výjimečným zážitkem. „Ten, kdo nezávodil, si neumní představit, co se v závěru závodu člověku honí v hlavě. Úplně nejhorší je to poslední kolo. To se ve vás míchá euforie, ale ještě máte pár kilometrů do cíle, kde se může stát ještě spousta věcí.“

Vítězný návrat Adama Lacka do ME tahačů:

Zdroj: Youtube

Neděle byla v Mostě spíš než na slunění vhodná k provozování vodních sportů. Mokrý asfalt je ale něco, co Lacko miluje, takže v kvalifikaci nestačil jen na letošního suveréna Norberta Kisse. Po startu za Maďarem se Lacko ve své Buggyře držel na druhém místě a na něm kroužil po celých jedenáct kol nikým neohrožován vstříc druhé mostecké bedně. O tom, jak mu to v neděli na vodě šlapalo, svědčí rozdíl před třetím Jochenem Hahnem: Německého veterána porazil o více než 17 sekund.

„Déšť nám hodně hrál do karet. Závod vypadal jednoduše, ale snadné to vůbec nebylo. Startovalo se pod žlutou vlajkou, takže jsme se vyhnuli nějakým těm kolizím. Po jednom kole to pustili na zelenou, takže jsme s Norbertem začali uhánět. První dvě kola jsem věřil, že bych se ho udržel a zkusil zaútočit. Ale zvítězila chladnější hlava a rozmyslel jsem si to. Řekl jsem, si, že je lepší druhé místo než nic. Na vodě lze velmi lehce chybovat, což by znamenalo okamžitý konec,“ vysvětlil pilot Buggyry svoji strategii, která vedla k druhé víkendové bedně.

„Celý víkend se povedl. Spravil nám náladu a udělal nám radost. Pro naše fanoušky jsme vyjeli první a druhé míto. Za mě velká spokojenost,“ zhodnotil Lacko povedené závody v Mostě.