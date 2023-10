Středoevropská rallye je plná hvězd, zajímavých osobností a příběhů. Nejbohatším pilotem není Kalle Rovanperä ani Sébastien Ogier. Obletované šampiony strčí do kapsy Albert von Thurn und Taxis. Německý kníže, miliardář a nadšenec do automobilových soutěží.

Slavnostní start Středoevropské rallye na Hradčanském náměstí: Albert von Thurn und Taxis | Foto: Deník/Martin Jůzek

Albert von Thurn und Taxis, v překladu Albert z Thurnu a Taxisu, je mistr kamufláže a střídmosti. Leckdo by možná čekal povyk na startu, u trati nebo v servisní zóně. Zástupy fanoušků (především fanynek) lačnících po společné fotce, podpisu a kdo ví čem ještě. Ani náhodou!

Čtyřicetiletý bavorský šlechtic si zachovává odstup. Nepředvádí se. Nechlubí se. Ačkoli jej veřejnost vídá v rallye už pár sezon, nikdy nevyvolal jediný skandál. Neměl jediný problém. Přesto se tento kníže nevyhýbá rozhovorům. Jednou řekne, že je blázen do aut. Jindy se nechá slyšet, že má benzín v krvi.

A oblíbil si i Česko. Z několika důvodů. „Vracím se sem rád. Jak můžete vidět, mám Škodu Fabii, české auto. Stal jsem se jeho fanouškem, doslova jsem si ho zamiloval a plánuju s ním jezdit dál,“ řekl Albert von Thurn und Taxis pro Deník.

Významný šlechtický rod

Pokud se nemýlí statistiky specializovaného serveru eWRC.cz, právě na Středoevropské rallye absolvuje s vozem mladoboleslavské automobilky jubilejní už osmdesátý závod.

Několikrát jel Barum rallye, bez většího úspěchu. „To je nejtěžší závod, co znám a co jsem jel,“ usmál se a vzpomněl na loňské desáté místo. Na takové umístění v rámci Středoevropské rallye určitě nedosáhne. „Beru to jako výzvu. Možná to nebude tolik skákat, ale čekám, že to bude klouzat,“ zmínil Albert von Thurn und Taxis.

Každopádně v jeho případě lze najít ještě jeden důvod, proč mu Česko není cizí. Týká se jeho šlechtického rodu.

Znalci historie a památek už tuší. Kdysi dávno se linie známé italské a pak německé dynastie oddělila také do Čech. Kromě rozšíření poštovních služeb se v tuzemských končinách postarala o stavbu mnohých zámků. Pražané si možná vybaví Palác Thurn-Taxisů, který se nachází na Malé Straně a vlastní ho hlavní město.

Loučeň si připomněla první zápas na českém území, Panenka rozdával radost

Šlechtici tady pomohli i rozvoji sportu: psal se rok 1892, kdy slavná překážka na dostihovém závodišti v Pardubicích získala jméno Taxisův příkop. Na počest Egona Thurna-Taxise, který dostihy navštěvoval a už tehdy byla překážka tématem mnohých debat. Erich Thurn-Taxis zase sestavil v Loučni v roce 1893 první fotbalový tým na českém území.

Není se tedy čemu divit, že i kníže Albert, vzdálený příbuzný výše jmenovaných, zná pár českých slovíček. Během rozhovoru jich pár vyjmenoval: „Dobrý den, prosím, děkuji,“ usmál se.

Jako dítě v žebříčku Forbesu

Do svého přehledu miliardářů jej zařadil prestižní ekonomický magazín Forbes. Už když mu bylo osm let! Naposledy byl v žebříčku v roce 2014 (odhadované jmění tehdy činilo 1,6 miliardy dolarů).

Albert von Thurn und Taxis začínal se závoděním na okruhu:

Zdroj: Youtube

Čím jsou Thurnové a Taxisové v Německu významní? Bohatá rodina dříve vlastnila zámek v centru Frankfurtu, než jej prodala německé poště. Postupem času, v devadesátých letech minulého století, se vzdala i vybudovaných společností, pivovarů.

FOTO, VIDEO: Klatovským okruhem se proháněla světová elita, podívejte se

Po smrti otce se právě tehdy Albert von Thurn und Taxis stal dědicem impéria. Nyní už vlastní „jen“ obří lesní pozemky (údajně je největším vlastníkem v Německu), nemovitosti a investice v kapitálových fondech. Jmění zatím spravuje jeho matka Gloria.

Kníže mezitím stihl získat doktorát z filozofie na univerzitě v Římě, předtím vystudoval teologii a ekonomii v Edinburghu. „Na rallye nemám tolik času, kolik bych chtěl. Bohužel,“ řekl muž, jemuž po prvním dnu Středoevropské rallye patřilo třicáté místo.