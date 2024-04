Smrtelné nehody: Na trati umírají jezdci i diváci, prezident chtěl rallye zrušit

Rallye Šumava předčasně ukončila smrt navigátorky Aleny Krejčíkové. Tragická nehoda zasáhla tuzemský šampionát po téměř 11 letech. V minulosti umírali na českých silnicích nejen závodníci, ale i diváci. Nejtragičtější havárií při tuzemské rallye byla ta v Lopeníku v roce 2012, kdy auto zabilo čtyři dívky ve věku od sedmi do dvaceti let. Šlo o amatérský závod, který nepatří do žádného seriálu rallyeových soutěží v Česku.

Místo havárie při rallye závodech u Lopeníku, kde zemřely čtyři dívky. | Foto: Deník/Lapčík Michael