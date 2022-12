Rallye v Česku? Těším se, že si to doma rozdám s elitními jezdci, říká Cais

„Je to podle plánu, jak jsme se domlouvali, že holky pojedou až dovrší osmnáct let,“ vypráví pětašedesátiletý Macháček, který má na pažbě dvacet dakarských zářezů. „V barvách Buggyry jsem odjel v kategorii T3 lehkých prototypů tři Dakary a báječně si prodloužil si kariéru. Teď bude zajímavé sledovat soutěž z druhé strany.“

V Buggyře prožíval příjemné okamžiky

Aliyyah a Yasmeen jsou podle jeho mínění výborně rozjeté. „Startují na okruzích i v terénu. Mají natrénováno z Dubaje, tedy v hodně podobných podmínkách, v jakých se v lednu pojede,“ líčí ostřílený dakarista.

V Saúdské Arábii budou mít osmnáctileté pilotky vedle sebe zkušené spolujezdce. Aliyyah bude navigovat Francouz Stéphane Duplé, Yasmeen bude mít po boku Jihoafričanku Tayu Perryovou.

„Jsem rád, že se Rallye Dakar zúčastním v této roli. Abychom mohli s Martinem Kolocem operativně reagovat a udělat správná rozhodnutí, kdyby se dvojčatům něco přihodilo, pojedu s ním v jeho šéfovském nissanu,“ pokračuje.

Josef Macháček si pochvaluje, že za tři roky, co na Dakaru v barvách Buggyry závodil, se mu podařilo posunout vývoj bugin. „To bylo moje největší gró. Kompletně jsme vypiplali techniku, stačil jsem ji vyzkoušet a teď se to snad všechno zúročí,“ přeje si.

„Ne nepodstatné pro mě bylo, že jsem na sklonku kariéry zažil plně profesionální tým. Za to jsem hrozně rád, protože před tím jsem nic takového nepoznal a dělal si většinu věcí sám na koleně. Za to poslední tři roky jsem prožíval hodně příjemné závodnické okamžiky,“ přiznává.

Postavil čtyřkolku pro Tůmu

Příští rok by měl nejnovější buginy testovat na evropských závodech. „To je myslím role, která odpovídá mému věku a ambicím,“ říká bývalý motocyklista, který před dakarskou kariérou zažíval úspěchy i jako motocyklista v soutěžích enduro včetně startů na slavné Šestidenní.

Macháček zanechá na nadcházejícím Dakaru ještě jednu stopu. Se čtyřkolkou z jeho dílny vyrazí do saúdskoarabské pouště Zdeněk Tůma. „Má ode mě nový quad. Na starém startoval nedávno na Africa Eco Race a myslím, že se tam dobře rozjel. Je to závod, který je srovnatelný s Rallye Dakar. V pohodě to zvládnul a těším se, jak mu to pofrčí.“