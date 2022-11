Aliyyah a její dvojče Yasmeen si odbudou debut na Dakaru ve speciálu Can-Am DV21 v kategorii v lehkých prototypů. Jejich mentorem nebude nikdo jiný, než legendární Josef Macháček. Pro pětašedesátiletého veterána dálkových soutěží to bude jubilejní dvacátý Dakar.

„Kategorie T3 Lehké prototypy je pro náš tým a naši značku synonymem úspěchu. Vstoupili jsme do ní v roce 2020. O rok později se nám podařilo Dakar vyhrát, když na tu pomyslnou nejvyšší příčku vystoupal lídr našeho projektu Pepa Macháček. Pojedeme se dvěma speciály. Jedno auto bude pilotovat Aliyyah Koloc a druhé její sestra Yasmeen,“ uvedl šéf týmu a otec dvojčat Martin Koloc.

„Bude to vyústění jejich tříleté přípravy, premiérový start bude hlavně o sbírání zkušeností. Obrovský podíl na úspěchu mise budou mít navigátoři. Aliyyah bude navigovat zkušený Francouz Stéphane Duplé. Také Yasmeen bude mít osvědčenou kopilotku, navigovat ji bude Jihoafričanka Taye Perry,“ představil posádky boss stáje Buggyra ZM Racing.

Nástup mladé generace

Doyen týmu Macháček se stále podílí na vývoji prototypu a závodnicím předával v akademii po celý rok své bohaté zkušenosti. V Saúdské Arábii bude působit jako mentor mladých pilotek. „S Pepou budu trávit celý Dakar společně v autě a bude i mým poradcem, abych mohl dělat správná rozhodnutí,“ vysvětlil další Macháčkovu roli šéf týmu Koloc.

„Tříletá závodnická mise v Buggyře je splněna. Stroj je vyvinutý na velmi dobré úrovni. Vývoj jsme zpestřili triumfem v naší kategorii v roce 2021. Může tedy nastoupit mladá generace, jíž budu dělat mentora,“ říká zkušený dakarský harcovník.

Rallye Dakar a Macháček se pro české fanoušky staly téměř synonymem. „S Dakarem jsem spojil svůj život i závodnickou kariéru. Dvacet ročníků je opravdu hodně. Spolupráce s Buggyrou mi prodloužila sportovní život na té nejvyšší úrovni. Letos mě ale čeká premiéra v roli mentora. Bude zajímavé sledovat soutěž z druhé strany,“ těší se Macháček.

Start v kategorii lehkých prototypů je pro Bugyra ZM Racing také technická výzva. Se svým upraveným speciálem se obě pilotky utkají se všemi důležitými značkami, které se v tomto sektoru pohybují. „Naše technická sekce je pod vedením Davida Vršeckého v dobrých rukou a věřím, že můžeme v dlouhodobém horizontu očekávat kvalitní výsledky,“ domnívá se Koloc.

„Auta jsou připravená. Ve vývoji jsou zase o rok dál, máme zkušenosti z loňského Dakaru. Z těch jsme se ponaučili, auta nám fungují skvěle. Bude to ale napínavé od začátku do konce,“ přidal se David Vršecký.

Šéfkonstruktér Buggyry, který je zároveň dalším mentorem Buggyra Academy a jehož iniciály jsou v názvu speciálu Can-Am DV21, svým svěřenkyním věří. „Holky jsou připravené a mají toho spoustu odjeto v závodech na území, kde se Dakar pojede. Testovali jsme v Dubaji i Saúdské Arábii. Samozřejmě, na Dakar se dá připravit, ale nejlepší přípravou je samotný start na Rallye Dakar. Bude to pro ně hodně těžké, jako pro každého nováčka. Zásadní metou by mělo dojet do cíle. Odjet celou soutěž, nasbírat zkušenosti a stavět na tom svoji další závodní kariéru,“ dodal dvojnásobný mistr Evropy v okruhových závodech tahačů, který si v minulosti vyzkoušel Dakar v roli navigátora kamionu.