Lepší start do nové sezony si posádka týmu Buggyra ZM Racing v šampionátu 24H Series nemohla přát. Trio Aliyyah Koloc, Adam Lacko a David Vršecký v Mercedesu-AMG GT4 vyhrálo ve své třídě GT4 závod na 12 hodin v Mugellu a úspěšně tak zahájilo útok na vytoužený titul.

Buggyra ovládla dvanáctihodinovku v Mugellu | Foto: se svolením týmu Buggyra ZM Racing

„Byl to závodní víkend jako na houpačce plný problémů, který vyústil ve skvělý konec. Tým díky skvělým jezdcům a výborné práci všech v boxech vybojoval vítězství. Všem patří uznání a díky,“ vysekl poklonu Jan Koubek, šéf Buggyra Academy.

Triumf přišel i přes velký zádrhel, který se dostavil už po prvních testech na italské trati. Po kolizi s bariérou byl Mercedes-AMG GT4 natolik poškozený, že bylo nutné sáhnout po náhradním autě.

„Bylo to rána na předek a hliníkový nosník se ohnul. Jediným řešením bylo dovézt druhé auto. To ale bohužel nebylo úplně nachystané, takže kluci do něj museli některé díly přeinstalovat,“ popsal Adam Lacko nečekané komplikace.

Po doslova 48hodinovém nasazení celého týmu dostala posádka k dispozici skvělý vůz, s nímž mohla prohánět soupeře. Úspěšný výsledek se začal rýsovat už v kvalifikaci. Vítězná Buggyra si připsala o více než půl sekundy lepší čas než druhá v pořadí GT4, posádka Porsche stáje Lionspeed.

Zdroj: Youtube

Jak už je ve 24H Series zvykem, závod byl rozdělený na dvě části. V sobotu se jelo šest a půl hodiny a závěr se konal za tmy. V neděli jezdci dokončili zbývajících pět a půl hodiny. První část podniku zakončil Mercedes-AMG GT4 v barvách Buggyry kvůli potížím s brzdami a palivovou pumpou na třetím místě.

Drama začalo už na startu, kdy se Aliyyah Koloc musela vyhýbat kolizi vozů startujících před ní. „Auta přede mnou dostala smyk, nebylo snadné je minout. Pak v další zatáčce se stalo to samé a musela jsme se vyhýbat přes kačírek,“ popsala teprve 19letá závodnice začátek závodu.

Profesorská jízda mladičké závodnice

Byť Buggyra nabrala poměrně velkou ztrátu na první pozici, atmosféra v boxech zůstala bojovná. „Neházíme flintu do žita, zítra budeme bojovat na sto procent,“ slíbil David Vršecký.

A opravdu, neděle vyšla na výbornou. V cíli byla posádka v hodnocení GT4 první snáskokem celého jednoho kola před kvartetem Lionspeedu. Velkou zásluhou na tom měla Aliyyah Koloc. Mladičká pilotka zajela nejrychlejší kolo třídy GT4 a hlavně se v nedělním dešti prezentovala téměř profesorskou jízdou bez chybičky.

„Užila jsem si to. Jela jsem hodinu a půl v kuse. Posledních snad 20 až 25 minut bylo zpomalených n arežim Code 60, takže to bylo dost dlouhé. Podmínky na trati byly těžké, měli jsme i technické problémy. O to víc si vítězství užívám,“ uvedla.

Triumf Buggyry sledoval jako VIP host Lukas Lauda. Syn legendy formule 1 Nikiho Laudy má letos za sebou debut na Rallye Dakar a právě proto dokázal ocenit, jakého pokroku dosáhla Aliyyah Koloc vdálkových soutěžích.

„Závodí jen pár let, že? To je působivé. Viděl jsem její onboardy z Dakaru i teď z Abu Dhabi Desert Challenge. Já osobně v rallye nemám žádné velké ambice. Vždycky jsem se staral spíš jako manažer o tátu a hlavně bráchu Mathiase, když závodil,“ řekl s úsměvem sympatický Rakušan.