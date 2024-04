Každoroční vyhlášení nejlepších motoristických sportovců je za dveřmi. V anketě o nejlepší závodníky - Zlatý volant - budou na začátku května oceněny hvězdy domácího i světového motorsportu.

Cenu Elišky Junkové pro nejlepší závodnici převezme česko-slovenská jezdkyně Katarína Kývalová | Foto: se svolením zlatyvolant.cz

S anketou se letos již podruhé pojí vytrvalostní jízda českých veteránů Oldtimer Express, která tentokrát míří do Atén.

V pátek 3. května proběhne v Národním technickém muzeu slavnostní vyhlášení ankety Zlatý volant. O českých vítězích rozhodne hlasování veřejnosti a poroty složené z předních motoristických novinářů. Jména zahraničních hvězd, které převezmou ocenění, oznámili pořadatelé s předstihem.

Zlatý volant pro světovou osobnost motorsportu převezme pětinásobný vítěz 24 hodin Le Mans a jezdec F1 Emanuele Pirro. Italský závodník, který donedávna působil u McLarenu jako ředitel programu na podporu mladých jezdců, se tak zařadí do vybrané společnosti jako jsou Emerson Fittipaldi, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, nebo John Haugland, kteří Zlatý volant už v minulosti převzali.

Cenu Elišky Junkové dostane Katarína Kývalová

Zlatá řídítka si přijede převzít Gregorio Lavilla, bývalý španělský motocyklový závodník, který je nyní ředitelem mistrovství světa superbiků. Cenu Elišky Junkové pro nejlepší závodící ženu převezme automobilová jezdkyně Katarína Kývalová.

Všichni společně v sobotu 4. května odstartují od Národního technického muzea vytrvalostní jízdu 43 českých veteránů Oldtimer Express, která se vydá přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Černou Horu do Řecka. Po 2500 km rozdělených do pěti etap pak vozy dorazí do cíle v Aténách.

„Loni jsme se s Oldtimer Expressem vydali do Istanbulu, v letošním olympijském roce jsme symbolicky vybrali Atény,“ popisuje záměr Josef Zajíček, který je zakladatelem Oldtimer Expressu i organizátorem ankety Zlatý volant. „Zároveň bych chtěl všechny pozvat na slavnostní start Oldtimer Expressu, kde bude možné potkat hlavní hvězdy Zlatého volantu i další zajímavé osobnosti.“

Anketa Zlatý Volant existuje od roku 1976. Jména nominovaných sportovců v kategoriích Zlatý volant, Zlatá řídítka a Talent roku najdete na webu www.zlatyvolant.cz, kde probíhá od 8. do 15. dubna hlasování veřejnosti. Součástí Zlatého volantu je tradičně i anketa Zlaté oko, kam mohou fotografové specializující se na motorsport posílat snímky.