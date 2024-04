V sobotu na Slovensku volil prezident, ale hned v neděli se na okruhu Slovakia Ring proháněly nadupané speciály. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu odstartovalo letošní sezonu netradičně poblíž obce Ořechová Potôň v okrese Dunajská Streda.

Automobiloví krasavci se letos poprvé provětrali na Slovakia Ringu | Foto: se svolením Jana Koudelky

Jednodenní podnik, při němž se za letního počasí odjely dva samostatné závody, je započítáván do celkových výsledků, ale většina jezdců za volanty automobilových krasavců ho považovala za skvělou příležitost k rozjetí a otestování techniky po zimní přestávce.

Už loni došlo k dohodě se slovenskými kolegy, na základě které se vybrané podniky mistrovství ČR pojedou na slovenských tratích a naopak slovenští jezdci zavítají do Česka. Oba šampionáty zůstávají uzavřené, což znamená, že si účastníci nebudou ubírat body do celkového hodnocení.

V anketě Zlatý volant získají ocenění i zahraniční hvězdy Pirro a Lavilla

„I když to pochopitelně nebyl klasický závod do vrchu, vítáme každou příležitost dostat auto před sezonou do ruky, vyzkoušet všechno potřebné, doladit nastavení a zkrátka dostat sebe, techniku i celý tým do formy. Na Slovakia Ring jsme přijeli v kompletním složení, užili si závody, k čemuž přispělo i super počasí, a tak jsme spokojení,“ prohlásil absolutní vítěz úvodního podniku Václav Janík s vozem Norma M20 FC.

Následujícím podnikem vrchařského mistrovství ČR je populární Zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou, jehož 43. ročník proběhne v termínu 3.-5. května.