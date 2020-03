„Všechno se stane z nějakého důvodu. S každou situací je třeba se poprat. Vydolovat z ní to nejlepší,“ zdůrazňuje Podmol dnes už vlastně také trenér.

Díky jeho videokurzům GET FIT se dostávají do formy stovky lidí na internetu. A to je v „době koronavirové“ obzvláště potřeba.

Opravdu vás v nemocnici v Mnichově nenapadlo, že by bylo lepší ukončit kariéru?

Můj dobrý kamarád Dan Vojtěch má takové krédo: Co už! A já ho převzal po něm. Pokud se mi stane něco negativního, přemýšlím, jak to otočit do pozitivní roviny.

A tak vznikne například program GET FIT…

Upřímně: podobný program jsem měl v hlavě už pár let před zraněním. Ale profesionální kariéra dostala vždycky přednost. Když jsem se polámal, tak jsem měl najednou spoustu času. Věděl jsem, jak se sám dostat do formy. Řekl si: co pomůže mně, může pomoci i ostatním lidem.

Nyní jsme vlastně všichni tak trochu „připoutáni k lůžku“. V čem nám může program prospět?

Prospěje určitě po psychické stránce. Každý z nás teď potřebuje nějaký denní režim ať už stravovací nebo cvičící. A taky cíl. Věřím, že až nás z karantény pustí, vyjdeme ven ve formě.

21 dní výzvy 21 natočených videí. Zranění vás při jejich natáčení nelimitovalo?

Když jsme během listopadu a prosince natáčeli videa, moje výkonnost šla strmě na-horu. Ale samozřejmě jsem při některých skákáních byl limitovaný. Díky tomu jsem více myslel na to, aby cvičení všichni zvládli. Každé se dá dělat na více úrovních zapojit se mohou profesionální sportovci i lidi, co nejsou ve formě. Jen si zkrátka zvolí správnou rychlost a váhu.

Kolik času výzva denně zabere?

Videa mají okolo čtyřiceti minut. Každé ráno dostanete email s motivační zprávou a videem. Program se skládá z kardio cvičení, která vedu já, posilování s činkami, jež si vzal na starosti Luboš Chmelenský, pěti hodin jógy se Zuzkou Klingrovou a dvou meditací. A ještě vám můj fyzioterapeut Petr Rulc ukáže, jak se protahovat. Třeba záda dnes bolí téměř každého.

Nesmíte do sebe cpát blbosti

Co to bude stát?

Program stojí 2990 korun. Za ně dostanete přístup k videím na celý rok. Dále je potřeba mít dvě jednoručky a míč. Dobrá je karimatka, abyste neleželi na zemi.

Existuje možnost konzultací?

Ano, funguji aktivně na sociálních sítích Instagramu a Facebooku. Tak je možné se ptát a já rád poradím. Na stejná místa přidávám i různá doprovodná videa.

Dnes začínáme. Ještě více než cvičení se děsím změny jídelníčku. Co mi zakážete?

Na stránkách programu jsou dva jídelníčky jeden pro chlapy „neandrtálce“. Rýže a maso… každý ho zvládne doma připravit. Druhý jídelníček je od výživové poradkyně a je složitější. Asi spíš pro holky a ty, co vaření baví.

Můžete být konkrétnější?

Nesmíte do sebe cpát úplné blbosti. Důležité je vynechat lepek, smažená jídla a sladké limonády. Pokud se těchto zásad budete držet, půjde to.

Svitla mi naděje, nezmínil jste víno…

Novak Djokovič ve své knize o stravě píše: víno není alkohol. Pokud budete poctivě cvičit, nehřešit v jídle, tak dvě vína nebo piva denně povoluji. Ale určitě nepijte tvrdý alkohol.

K čemu nás (mě) může výzva dovést?

K tomu, abyste se dostali do určité formy a uvědomili si, jak dobře se můžete cítit. A i ten pohled do zrcadla bude o dost příjemnější.

Z outsidera idolem. Snadno a rychle



Milí čtenáři, asi hlavně čtenářky, mám to štěstí, že jsem v naší redakci bezkonkurenčně nejošklivější. A taky nejtlustší…



Kdykoli se pak v poště objeví slevový kupon na liposukci či nabídka na cvičení, padnou rovnou na můj stůl. Stejné to bylo s výzvou Libora Podmola světového šampiona ve freestyle motokrosu.



Tenhle chlapík je zvyklý klást před sebe nejvyšší cíle, snad proto „sliboval“ do telefonu proměnu během 21 dní cvičení a drobných úprav jídelníčku.



Srdce mé zaplesalo: z outsidera se (konečně) stanu idolem.



Když mě však borec, jenž na motocyklu přeskočil dům, uviděl osobně, hovořil už umírněněji. „Pomůžu vám nastartovat život,“ řekl. A v jeho očích se poprvé v kariéře objevil strach.



I já se bojím: Jak jen dokážu ve 43 letech rozhýbat tělo, které od střední školy odpočívá? Jak si sám připravím jiný pokrm než párky? Co si počnu bez obvyklé sedmičky vína?



Ale třeba se vážně někam posunu z koronavirové krize vylezu jako lepší člověk.



Možná mě v tom nenecháte samotného, zaregistrujete se na: podmolgetfit.cz a martyria i výhry prožijeme společně. Tedy za týden.



David Nejedlý