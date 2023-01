Pravda, v roce 2018 se hodně mluvilo o masakru, v němuž došlo kvůli tajícímu sněhu v Bolívii. Záplavy strhly jeden most a pořadatelé museli etapu kvůli neprůjezdným cestám zrušit.„Bivak v Tupize to úplně vyplavilo, a proto provizorní tábořiště vzniklo na silnici,“ vyprávěl tehdy navigátor Josef Kalina, který letos podruhé startuje v kategorii Dakar Klasik.

V Andách ve výšce přes 3000 metrů se taková katastrofa dala do jisté míry očekávat. Ale v arabské poušti?Jenže zimní období – zvlášť ve výškách kolem tisíce metrů, kde momentálně trasa vede – se na Arabském poloostrově projevuje tímto způsobem. Je tam chladno, hodně fouká a prší. Dokonce někdy i mrzne.Příroda při Rallye Dakar zase jednou ukázala, že i když je člověk vyzbrojený moderní technikou a silnými vozidly, živly budou mít většinou navrch. S letošním spláchnutím si však posádky víceméně poradily.

Jela ve voze ponořeném ve vodě

„Že budu v trialových pasážích jezdit ponořená po okna ve vodě, to bych nevymyslela ani ve snu. Ale tahle těžká varianta rallye mi sedí víc než rychlostní. Jen je škoda, že pořadatelé pro Dakar Klasik celý den zrušili,“ uvedla Ollie Roučková, která startuje s vozem Suzuki Samurai.

Účastníci ostrého závodu si zdivočelý vodní živel „užívali“ do sytosti. Čtyřkolkář Zdeněk Tůma dojel do bivaku mokrý jako myš. „Startoval jsem ráno, takže jsem před deštěm ujížděl. Dohnal mě, až když jsem musel měnit protržené přední kolo,“ líčil.

Nemohly by vzlétnout vrtulníky

„Organizátoři závěr etapy zrušili. Ze závodu mě stáhli na 335 kilometru, což byly asi tři čtvrtiny délky. Při dvousetkilometrové cestě do bivaku jsem pak totálně promokl a promrzl,“ drkotal Tůma zuby. Pořadatelé museli trať kvůli bouřce a hustému dešti zkrátit.

Hrozilo totiž, že by v případě zranění závodníků nemohly vzlétnout vrtulníky se záchranáři. „A prší dál. Všude bláto a voda. Mechanici si ani pořádně nemohou lehnout pod motocykl, jak je mokro,“ hlásil čtyřkolkář v úterý večer z bivaku.

Loprais: Bylo to spíš o přezívání

Nezapomenutelné zážitky na potopu má jeden z českých lídrů kamionové kategorie Aleš Loprais. „Postupně začalo strašně pršet a v říčním korytě, které jsme měli přejet, byla zapadlá bugina s Cristinou Gutiérrezovou a Pablem Morenou. Podařilo se nám je vyprostit, i když Cristina už byla skoro po krk ve vodě,“ popisoval.

„Chvílemi to vypadalo, že se rallye zastaví, protože za deště se zdejší řeky vzedmou během minuty, což jsme viděli na vlastní oči. Zatímco čtyři kamiony před námi měly ještě jakžtakž dobrý průjezd, v době našeho příjezdu byla hladina už o něco výš. A jak jsme lovili buginu, zvedla se o dalších čtyřicet centimetrů,“ vyprávěl.„Byla to brutální průtrž, která způsobila potopu i v bivaku. Bylo to spíš o přežívání a jsem fakt rád, že jsme dojeli,“ dodal s úlevou.