„Jakýkoliv verdikt – jet či nejet – je špatně. Až čas ale ukáže, který by byl horší,“ krčí rameny zkušený funkcionář, jenž je s Barumkou v různých funkcích spojen úctyhodných 46 let. Až letos ovšem poprvé zažije, že se nejprestižnější český závod neuskuteční. Byl o rok odložen. "Byla zde totiž i varianta, že bychom mohli být ztrátoví až dvacet milionů, což by pro nás bylo naprosto likvidační,“ pronesl sedmdesátiletý Regner.

Kdy se definitivně rozhodlo, že se letošní ročník nepojede?

Až dneska, pořád se to však střídalo. V případě konání by všude musela být hygienická opatření – na startu, v cíli, ale i ve stanech, kde by působil lékařský tým, což by také nebyla levná záležitost. I kdybychom jeli jinou formu závodu – například sprint nebo jen český mistrák, tak by tady byl stejný problém.

Kolik nakonec bylo nachystáno financí na letošní ročník?

Celkově by vyšel okolo pětadvaceti milionů korun. Sponzoři nám po problémech s koronavirem začali oznamovat, že peníze nebudou k dispozici. Dostávali jsme se do situace, kdy jsme zjistili, že nám to oproti minulému roku dělá mínus okolo pěti milionu korun. Začali jsme tak bít na poplach a dívat se po dalších sponzorech. Když jsme už nějakým způsobem byli na třech a půl milionech korun, tak jsme se zkusili obrátit na fanoušky. Každá taková akce má určité klady a zápory, většina z nich však byla dobrá.

Finanční prostředky tedy nebyly důvodem zrušení?

Peníze by byly problém v tom případě, kdyby by nás někdo před závodem zastavil. Hygiena nám totiž neřekne, že nám to zakáže. Za daných okolností bychom totiž chtěli, aby všechny ztráty sanovali. Podnik má pochopitelně promotéra, včetně poplatků, což je zhruba polovina rozpočtu. Jednali jsme o snížení. Nabídl nám, že bychom mohli posunout splatnost druhé části, což nám samozřejmě nic neřeší. V žádném případě poplatek pro nás nechtěli snížit, rozhodli se jít odlišnou cestou – konkrétně snižováním poplatků jezdcům, zásluhou čehož by měli větší příležitost k nám přijet. Nakonec nám nabídli smlouvu na dva roky. Firmy do toho v následujících letech půjdou s námi. Dnes dopoledne mě ještě nahlodalo jednání na městě, kdy pan primátor přizval i zástupce hygieny. Když bychom akci omezili na sto lidí, tak by to bylo špatné a vše bychom museli odvolat sami. A rázem bychom byli ve ztrátě nějakých dvacet milionů, což by pro nás bylo naprosto likvidační.

Letos mohlo být nejlepší startovní pole v historii. Nemrzí vás to o to více?

Záleží na tom, kde se pojede letošní mistrovství světa. Původně to mělo být v Lotyšsku, což by bylo nevýhodné, jelikož se tam mělo jet čtrnáct dní před námi. Myslím si však, že bychom z mistrovství světa dokázali přilákat kvalitní jezdce, na ně jsou totiž vyvíjeny velké tlaky. Hodně týmů má zároveň určité limity od sponzorů.

Jak to máte v plánu pro příští rok? Zůstává stejný scénář Barumky?

Toto rozhodnutí ještě nemáme, na obcích jsou však už předdomluvené a vyřízené delší varianty tratí. Letošní ročník jsme přesunuli i vzhledem k tomu, že byly přislíbeny finance na příští rok.

Jak se nyní cítíte, když už víte, že se Barumka letos neuskuteční?

Ještě jsem to úplně nevstřebal. Na druhou stranu je to určitá úleva. Jak jsme sem přišli, tak se mě pan Láznička (Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum) ptal, jak jsem se rozhodl. A já mu odvětil, že nevím. (s trpkým úsměvem)

Pan primátor Jiří Korec na tiskové konferenci uvedl, že pokud se nebude pořádat letošní Barum Czech Rally Zlín, tak budou ztrátové hotely a další oblasti. Dostalo vás to pod tlak?

Tlak jsem cítil. Všichni se ptali, jestli se to teda bude konat, nebo nebude, pro každého je to samozřejmě kšeft. Když v roce 1997 byly lokální povodně, tak jsme dokázali naplnit všechny místní hotely. Každý nás poté chválil, že jsme v okolí Zlína dokázali nastartovat cestovní ruch.

Najdete si letos o prázdninách čas na dovolenou?

Většinou jsem se nikde nedostal. Letos ten čas určitě využiji. Budu někde s vnuky, i když by samozřejmě bylo hezké se vyvalit někde u moře jako vorvaň (se smíchem). Mám však jeden rest. V klubu je veterán Ford Transit. Před čtyřmi lety jsem jel na výstavu do Holešova a on mě v Horním Lapači chytil plamenem. Kluci v noci vyskákali a měli z toho zábavu, že děda hasí auto. Naštěstí jeli kolem další lidé a podávali mi hasičáky, takže jsem to naštěstí uhasil. Už máme motor, takže bych auto chtěl dostavět.

