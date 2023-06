Tragédie v Pacově? Motokros je droga, nikoho to nezastaví, říká bývalý závodník

Český šampionát v motokrosu v Pacově poznamenala tragická nehoda. Maďarský šampion Bence Szvoboda má po úderu do hlavy poškozený mozek a v nemocnici bojuje o život. „Trať byla těžká, hodně se padalo, ale to je motokros, jezdí ho tvrdí chlapi. Pokud Szvoboda neměl štěstí, mohou být následky velice vážné. Ale nikoho to nezastaví. Je to adrenalin a droga,“ řekl Deníku bývalý československý reprezentant Petr Kovář, který byl přímo na místě incidentu.

Start třídy MX1 na mistrovském motokrosu v Pacově. | Video: Deník/ Petr Hřídel