"Motorka jela fantasticky, bylo to super, mohlo z toho být vítězství," kroutil hlavou jediný český zástupce v šampionátu, který bojuje v kategorii Moto3.

Jeho zlost padla na hlavu soupeře. "Sasaki mě musel vidět, kontroloval jsem jeho přední část motocyklu a on to najednou odrovnal. Myslím si, že to udělal schválně," uvedl 19letý rodák z Mladé Boleslavi.

Závod v třicetistupňovém katarském vedru nedokončil. "Měl jsem to pod kontrolou a myslím si, že jsem všem ukázal, že na to mám, když motorka funguje," konstatoval s rozpaky český reprezentant, jenž hájí barvy stáje Rivacold Snipers Team.

"Opravdová smůla," zhodnotili jeho výkon experti z MotoGP.

Z triumfu se radoval španělský motocyklista Pedro Acosta, ačkoliv stejně jako mnozí další musel odstartovat kvůli trestu z boxové uličky. "Jeho jméno si zapamatujte," objevilo se na oficiálním twitterovém účtu MotoGP.

Teď čeká Salače a spol. pauza. Seriál pokračuje v květnu ve Španělsku.

Závod najdete ve videu níže (moment, po němž Salač musel odstoupit je kolem 14. minuty):

Zdroj: Youtube