Výborná navigace, ale hlavně silná vůle a odhodlání. To jsou vlastnosti, díky kterým Zdeněk Tůma při premiéře Dakaru v Saúdské Arábii uspěl. V první polovině soutěže totiž čelil neuvěřitelnému množství defektů. Pětkrát mu praskla pneumatika, musel vyměnit motor… Nejvíc ho však zbrzdily problémy s převodovkou a spojkou.

„Ta šestá etapa, ve které se to stalo, byla pekelná. Nebylo příjemné bloudit ve tmě v takové pustině. Ale já se prostě nechtěl vzdát. Když vedle mě přistál vrtulník a nabídl mi pomoc, tak jsem ho odmítl a řekl, že to zvládnu sám. Chtěl jsem to prostě dojet sám. Ztratil jsem tam šest hodin a pak to byl o tu desítku boj až do konce. Takový je ale Dakar, člověk nikdy neví, co přijde,“ prohlásil Tůma. „I přes ty všechny trable, které jsem zezačátku měl, jsem stále věřil, že to dokážu. Pořád mě ta moje touha hnala do cíle.“

Českokrumlovský rodák opět prokázal svoje kvality. Dokončil i třetí Dakar, do něhož nastoupil. Jako nováček byl v roce 2017 dvanáctý, o rok později patnáctý a nyní může slavit devátou příčku, která je pro něj zlatá. „Na písčitých pláních, kde to jelo rychleji, jsem konkuroval i těm nejlepším. Pomohla mi dobrá orientace. Prakticky jsem ani jednou nějak výrazně zabloudil. V dunách jsem trochu ztrácel, ale oni prostě mají v takových podmínkách daleko víc natrénováno a to je hrozně znát,“ popsal Tůma, jehož druhé místo v desáté etapě bylo nejlepším českým výsledkem na letošním Dakaru.

A jak si vůbec užil závodění na Arabském poloostrově? „Když to srovnám s Jižní Amerikou, tak tady v Saúdské Arábii mi to přišlo lepší. Je zde tolik prostoru. Tahle země má pro Dakar velký potenciál. I když ten první týden byl šílený, co se dělo. Ale to byl pech, s tím člověk nic neudělá. Ale pak už jsem to vychytal a bylo to super,“ radoval se Tůma, s jehož výkonem byl nadmíru spokojen i šéf týmu BARTH Racing Michal Burkoň. „Zdenda jel úžasně. Jsme z něho nadšení. Těžil hlavně z perfektní navigace. Kdyby neměl na začátku tolik smůly, mohl bojovat i o medailová umístění,“ řekl Burkoň.