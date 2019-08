Fanoušci se už teď pomalu mohou těšit na další ročník Velké ceny, jejíž uskutečnění slíbili o víkendu političtí představitelé města, kraje i státu. „Jsem rád, že se následující rok vyřešil. Doufám, že se bude pokračovat v Brně i v budoucnu. Je to historicky jeden z nejstarších okruhů (v Brně se jelo po Assenu nejvíckrát, pozn.red.) Spousta jezdců říkala, že bude obrovská škoda, pokud Grand Prix u nás skončí,“ podotkl brněnský závodník MotoGP Karel Abraham.

K Masarykovu okruhu má vřelý vztah třeba legendární Valentino Rossi. A na jihu Moravy zase milují jeho. Tentokrát v Brně zajel čtyřicetiletý Ital svůj nejlepší závod za poslední bezmála tři měsíce, když finišoval šestý. Předčil i ostatní jezdce na Yamaze v čele s ambiciózním stájovým kolegou Maverickem Viňalesem nebo supertalentovaným Francouzem Fabiem Quartararem.

ODPŮRCE CHYBÍ

Ze svého výkonu na Masarykově okruhu ovšem sedminásobný šampion královské kubatury radost neměl. „Nemůžu být spokojený s šestým místem. Měl jsem zajet dobře víc než jen pár kol. Našim největším problémem je maximální rychlost a zrychlení,“ přemítal po brněnském podniku, na který se těšil. „Brněnská dráha je široká a rychlá, myslím, že ji mají rádi všichni piloti,“ dušoval se Rossi.



S jeho slovy souzní také Abraham. „Každou trať v seriálu někdo nemá rád. Brněnskou ale všichni piloti vnímají pozitivně,“ pokyvoval jediný český jezdec v královské kubatuře.

Kriticky se vůči brněnské dráze vyjádřil pilot Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku, který v neděli dojel v závodě Moto3 devátý. Nevyhovoval mu povrch na Masarykově okruhu. „Strašně si přeju, ať něco udělají s asfaltem, protože si na něj všichni stěžují. Guma na motorce vypadala jak nová. Že tak působí po sto kilometrech závodu, je neuvěřitelné a dokazuje, že podvozek nefungoval. Když pracuje dobře, guma se ojíždí,“ zarazilo šestadvacetiletého jezdce stáje Redox PrüstelGP.



I přes výhrady se ovšem na domácí trať Kornfeil rád vrací, vždyť na ni ostatně oslavil jedno ze svých pěti pódiových umístění kariéry, když loni dojel na třetí pozici. „Je super, že se jednání pohnulo a pojede se i příště. Nic to ale nemění na tom, že si přeju jiný povrch,“ sdělil Kornfeil.



Brněnská Grand Prix je tradičně oblíbené mezi fanoušky. Pryč jsou sice doby, kdy byla Velká cena České republiky nejnavštěvovanější akcí motocyklové sezony. Nicméně se stále řadí, co do počtu návštěvníků, k nejoblíbenějším v kalendáři. Letos si od pátku do neděle našlo na Masarykův okruh cestu téměř 187 tisíc diváků.



O uplynulém víkendu se navíc uskutečnila také Grand Prix Formule 1 na nedalekém maďarském Hungaroringu, což rozmělnilo zájem motoristických fanoušků. Po Grand Prix v Brně čeká motocyklisty už tuto neděli další závod v Rakousku.