Vzhledem ke ztrátě 49 bodů na vedoucího Norberta Kisse má Lacko jasno v tom, že na titul to letos nejspíše nebude, na druhou stranu, proč se nepokusit o zázrak. „V případě Norberta je možné úplně všechno, ale nejdříve musím porazit minimálně o čtyři body Sashu Lenze,“ konstatuje Lacko, kterého čeká na oblíbeném okruhu především bitva o druhé místo. „Vzhledem k vývoji šampionátu nelze vyloučit, že se o celkové stupně vítězů bude bojovat do poslední jízdy, jisté šance mají totiž Antonio i Jochen. Mám rád vypjaté závody.“

V průběhu dvoutýdenní pauzy tým řešil především nastavení a výkon závodního speciálu. „V Le Mans a Jaramě nám nevycházela sobotní super pole, je rozdíl, jestli člověk startuje z první, nebo třetí řady. Snad jsme se někam posunuli. Zatím se mi dařilo v závodech ztráty stahovat, ale v Misanu půjde opravdu o každý bod. Taky z toho může být taktická šachová partie.“

Buggyra se představí v Itálii v plné síle, o body a poháry budou bojovat vedle Lacko i jeho dva učni – Téo Calvet a Aliyyah Koloc. „Ať to z hlediska Buggyry dopadne jakkoli, nutno vyzdvihnout práci promotéra, který zvládl organizaci šampionátu i revoluční přechod na bio naftu. Truck racing jde jednoznačně správným směrem,“ konstatoval majitel týmu Martin Koloc. „Adam odvádí vysoký nadstandard, Buggyra Academy dodala v podobě Téa s Aliyyah jezdce s až nečekaným potenciálem růstu. Takže spokojenost s vírou v ještě úspěšnější budoucnost.“

Nový truckový mistr Francie oslavil v Jaramě první evropské vítězství, v Misanu by rád pomohl Lackovi ke konečnému druhému místu a sám se ve své první sezoně probojoval do elitní šestky. Třešní na dortu by pak mohl být zisk Goodyear Cupu. „Bude to ale těžké, Steffi mi vzhledem k mé neúčasti v Le Mans odskočila na 18 bodů, Shane má náskok 32 bodů. Misano moc neznám, ale určitě nejedu na závody s tím, že titulem francouzského šampióna to pro mě letos končí,“ tvrdí Calvet odhodlaně.

Alliyyah Koloc má po jaramském super pole a bodech z pohárového závodu pro letošek v tahačích splněno, přesto jede do Itálie s jasným cílem. „Táta s Davidem mi vždycky říkají, abych si závod užila, což dělám. V Misanu zkusím jet tak, abych pomohla Téovi v Goodyear Cupu. Snad se mi to povede,“ doufá nejrychlejší truckerka planety.

Zatímco v individuálním šampionátu hodlá Adam Lacko útočit na druhé místo, v Poháru konstruktérů budou spolu s Téo Calvetem průběžné stříbro naopak hájit. Do Misana dorazili s třiadvacetibodovým náskokem před dvojicí Jochen Hahn – Steffi Halmová na speciálech Iveco. „Mezi týmy je zdravá rivalita, kdo by nechtěl porazit, byť „pouze“ v týmové soutěži šestinásobného mistra Evropy,“ vznáší řečnickou otázku šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda s tím, že s předstihem vítězná dvojice Albacete – Kiss (MAN), byla letos stěží porazitelná. „Vítězství v Poháru konstruktérů je hezká věc, Buggyra se ale rozhodla v podobě Téa pro mládí a dlouhodobou perspektivu. Jak se ukazuje, jednalo se o správnou volbu.“