Jako na horské dráze si museli přidat piloti týmu Buggyra ZM Racing připadat při čtyřiadvacetihodinovce v Portimau. V závodě vytrvalostního seriálu 24H Series se totiž kvarteto Alliyah Koloc, Adam Lacko, David Vršecký a Jarek Janiš propracovalo od zmaru po vážné technické závadě až k triumfu ve své kategorie GT4 a výbornému desátému místu absolutního pořadí.

Buggyra ZM Racing při čtyřiadvacetihodinovce v Portimau | Foto: Buggyra media

Za nesmírné nasazení svých lidí si šéf Buggyry Martin Koloc odnesl cenu ‘Spirit of Race Award‘ určenou pro tým, který projevil největšího sportovního ducha. „Byl to náročný závodní víkend, naše první čtyřiadvacetihodinovka odjetá v kuse. Znovu jsme se hodně věcí naučili. Ale ze všeho nejvíc musím poděkovat jezdcům, mechanikům a všem dalším v garáži za nesmírnou oddanost své práci a maximální nasazení. Jen díky tomu jsme mohli v cíli slavit vítězství. Obdržení ‘Spirit of Race Award‘ je oceněním práce všech a potvrzením, že ve světě endurance jdeme správným směrem,“ uvedl Koloc.

„V Portimau se nám vyplatily zkušenosti, které jsme ve vytrvalácích nasbírali. Tenhle víkend jsme je mohli prodat a to se nám povedlo. Důležitá byla poctivá příprava techniky a práce v boxech, což se nám bohatě vyplatilo,“ uvedl David Vršecký, zkušený člen posádky Mercedesu-AMG GT4.

Zdroj: Youtube

Dvojnásobný evropský truckový šampion narážel na nejkritičtější moment celé portugalské anabáze Buggyry. V podvečer přišla velká komplikace. Za volantem právě seděl Adam Lacko, když v tom se zablokované levé přední kolo jen ploužilo po trati. Došlo k závadě na zavěšení, kterou mohla napravit pouze práce mechaniků v boxech.

„Nejdřív jsem myslel, že to je defekt. Jenže přední kola nešla vůbec zatáčet. Kluci v boxech naštěstí závadu docela rychle opravili a mohli jsme se vrátit do boje. Byly to ale nervy,“ přiznal Lacko.

Buggyra ZM Racing při čtyřiadvacetihodinovce v PortimauZdroj: Buggyra media

V noci si to užívala

Po téměř čtyřiceti minutách hektické práce v garáži bylo vše v pořádku a Mercedes-AMG zase vyjel na trať. Patřilo mu druhé místo, byť se ztrátou více než 20 kol na lídra. Ovšem posádka i všichni členové týmu byli dál bojovně naladěni a věřili v úspěch.V noci se kvartetu v Mercedesu vyhnula rizika v podobě kolizí za snížené viditelnosti. Právě tuto fázi nečekaně ocenila i Aliyyah Koloc.

„Překvapivě jsem si to v noci opravdu užívala. Docela mě zaskočilo, že právě tehdy jsem se cítila nejlépe. Ráno to bylo trochu složitější, protože se oteplilo. Musela jsem dávat pozor na pneumatiky, protože to na trati začalo klouzat,“ vysvětlila teprve 19letá závodnice.

Posádka strojově přesnou jízdou postupně stahovali náskok svého lídra. Čtyři a čtvrt hodiny před koncem závodu se v průběžném pořadí kategorie GT4 objevilo jméno Buggyra ZM Racing znovu na prvním místě. Také konkurenční Supru totiž dostihly technické problémy a musela do garáže. Po jejím návratu na okruh z toho byl rázem náskok 23 kol pro Buggyru, který si pohlídala až k vítěznému konci.

„Nebylo to lehkých 24 hodin. Měli jsme technické problémy, ale jezdecky jsme to všichni čtyři zvládli na jedničku. Samozřejmě velké poděkování patří mechanikům, kteří naše trable s autem zvládli také na jedničku. Ve finále máme to, co jsme chtěli a kvůli čemu jsme sem jeli. Moc děkuji celému týmu a za mě veliká radost,“ zhodnotil Lacko náročný závod v Portimau.

Po třech podnicích 24H Series je tým Buggyra ZM Racing v čele hodnocení třídy GT4 se ziskem maximálního možného počtu 120 bodů. Stejně dobře si vede Aliyyah Koloc v dámském poháru této kategorie. Seriál pokračuje 5. a 6. července dvanáctihodinovkou v italském Misanu.