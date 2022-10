„Letošní ročník byl jako na houpačce. I přes zápolení s technikou a leckdy neférovou jízdou soupeřů se nám dařilo být stále mezi špičkou závodního pole. Adam má na celkové třetí místo asi už jen teoretickou šanci, ale my se nikdy nevzdáváme, dokud není konec. Navíc závod v Jaramě pro nás bude velmi výjimečný, ale to prozradíme až v neděli,“ prohlásil tajemně šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Viděl jsem v zrcátku hladové vlčáky, řekl Lacko. V Mostě přidal další stříbro

Lackovi se po nepříliš šťastném víkendu v Le Mans vzdálilo pódium na aktuálních 32 bodů. „Podvozkově nám to fungovalo, ale bohužel jsme neměli výkon a ten nám prostě všude chyběl. Nevycházeli mi ani souboje na trati. Například Anderson si při předjíždění zkrátil trať a měl mě pustit, a to se nestalo. Nebyl to úplně náš víkend, ale hlavu vzhůru a jedeme bojovat do Jaramy,“ zvolal někdejší šampion.

K dalšímu velkému úspěchu má našlápnuto Téo Calvet. Teprve 21letý Francouz může v Jaramě přidatk titulu mistra Francie, který získal loni, korunu krále hodnocení Promoter's Cupu v rámci evropského šampionátu. Do Španělska si francouzský jezdec přivezl náskok 15 bodů před svým britským pronásledovatelem Jamie Andersonem.

Závody v Le Mans:

Zdroj: Youtube

„Bude to ještě ostrý boj. Patnáct bodů se dá smazat za jeden jediný závodní den. Na trati dám dobojů o vítězství v Promoter's Cupu všechno, ale Jamie Anderson je tvrdý soupeř. Bylo by skvělé zopakovat výsledky z Le Mans, kde jsem jednu jízdu vyhrál a v další byl druhý,“ zasnil se 21letý závodník při vzpomínce na vydařený víkend na domácí francouzské trati.

Potřebné body

K jistotě prvenství Téo potřebuje o víkendu nasbírat alespoň 46 bodů, což letos už dokázal v pěti ze sedmi závodních víkendů. Pak se nebude muset nijak ohlížet na výsledky Andersona, který zbyl jako poslední z vyzyvatelů s šancí na uchvácení jeho první pozice.

Být kousek od vítězství je k vzteku, říká Milík. Žehrá na blbé startovní pozice

„Teo drží svůj náskok v čele Promoter's Cupu a Adam může stále bojovat o pódiové umístění v konečném pořadí šampionátu. Karty stále nejsou rozdány a my budeme bojovat do posledních metrů,“ vyhlíží závěrečný osmý podnik s nadějí manažer Buggyry Fabien Calvet.