V evropském šampionátu trucků vyhráli všechno, co mohli. Teď našli novou výzvu ve vytrvalostních závodech GT vozů. Tým Buggyra ZM Racing prahne po dalším úspěchu. Ambice má - jak jinak - nejvyšší. Na konci mise má být účast na slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

Buggyra testovala v Mostě speciál Mercedes-AMG GT4 | Foto: Buggyra media

Mix zkušeností a dravého mladí. Dva evropští šampioni v závodech tahačů a teprve osmnáctiletá nebojácná teenagerka, která už ovšem má zkušenosti z Dakaru. To je „dream team“ Buggyry. Adam Lacko, David Vršecký a Aliyyah Koloc se budou střídat za volantem okruhové verze vozu Mercedes-AMG v evropském šampionátu 24h Series, kde se představí v kategorii GT4.

„Trucky jsou uzavřená kapitola, tam už nebylo o co bojovat, co získat. Gétéčka jsou pro mě úplně nová kategorie. Jsou tam nové podměty. Závody endurance jsou úplně něco jiného. Hodně mě to baví,“ líčí dvojnásobný mistr Evropy v tahačích David Vršecký, který v 38 letech našel novou vášeň.

„Je to úplně něco jiného, než tahače,“ přikyvuje jeho parťák a další někdejší truckový šampion Adam Lacko. „Tyhle závody jsou o vytrvalosti a bezchybnosti. Musíte mít dobrou taktiku a být propojeni s týmovými kolegy, bez toho by to nešlo. Když každý pojede sám na sebe, tak se to neskloubí.“

Trimf Buggyry v závodě 6h Abu Dhabi:

Právě týmová chemie je při závodech endurance klíčem k úspěchu. A Buggyře se podařilo namíchat výjimečnou esenci.

„Každý jezdec chce být rychlý, nikdo nechce odcházet spráskanej. Na stupně ale jdeme ve třech, je to o týmu. Není nejdůležitější, kde z nás bude nejrychlejší, ale kdo se od koho co naučí, to nás všechny může posunout. Jsme skvělá trojice, společně se můžeme dostat o level výš,“ zdůrazňuje Vršecký. „Je to o ješitnosti, každý jezdec chce být nejrychlejší. Je dobře, že jsme v týmu tři vyrovnaní jezdci a navzájem si můžeme pomáhat zrychlovat,“ doplňuje Lacko, který má z minulosti zkušenosti se závody GT.

Všechny předpoklady k úspěchu

Ideální jezdecké složení, dokonalá týmová chemie a špičková podpora světové stáje, to všechno předurčuje Buggyru k dobrému výsledku.

„Jde o kombinaci víc věcí. Je tam rychlost auta, rychlost jezdecká a pak týmový spirit. Všichni tady fungují pro jeden výsledek. Je spousta týmů, kde jsou týmoví parťáci největší soupeři, a to je blbě. Pokud tohle spolknou, tak se můžou jeden od druhého něco naučit a můžou zrychlit. Tým na tom může vydělat. U nás to funguje skvěle, díky tomu můžeme vyhrát,“ míní Vršecký.

Sehraná trojka potvrdila kvality při nedávném závodě 6h Abu Dhabi, kde Lacko, Vršecký a Koloc při společné premiéře triumfovali ve své kategorii GT4. „Vítězství v Abu Dhabi nás namlsalo, ale jsme pokorní, protože jdeme do úplně nové série a čekají nás nové okruhy. Máme výborný tým, kvalitní jezdce a potenciál na nějaký výsledek tam je, ale byla by bláznovina říkat, že to jedeme vyhrát,“ snaží se držet při zemi manažer týmu Jan Kalivoda.

„V Abu Dhabi to fungovalo skvěle, ale každý závod je jiný. Máme se co učit a máme se kde zrychlovat. Hlavně potřebujeme sbírat zkušenosti,“ přitakává Vršecký, který se těší hlavně na čtyřiadvacetihodinovku v Barceloně. Tam evropská série vyvrcholí v polovině září. Už příští víkend čeká Buggyru podnik evropské série v Mugellu, kde se pojede dvanáctihodinový závod.

Všechny žene společná touha, kterou je start na legendárním závodě 24 hodin Le Mans. „To je špička ledovce, vede k tomu dlouhá cesta, kterou nejde přeskočit. Jdeme do toho s pokorou,“ uzavírá Kalivoda.