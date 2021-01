Navíc se český matador řadí vedle legendárního Francouze Stéphane Peterhansela do úzké skupiny jezdců, kteří dokázali ovládnout nejslavnější dálkovou soutěž planety ve dvou odlišných disciplínách.

Josef Macháček zvítězil pětkrát v čtyřkolkách a jednou v lehkých prototypech. Zde je však třeba připomenout, že ne vždy šlo o plnohodnotná vítězství.

Pouze v roce 2009 byly čtyřkolky hodnoceny jako samostatná kategorie. Předtím byly zahrnovány mezi motocykly. Podobné to bylo letos. V kategorii lehkých vozů skončil Macháček dvanáctý, ale byl první podkategorii lehkých prototypů.

Českého hrdinu určitě nechce nikdo připravit o slávu. Dva týdny o prvenství skvěle bojoval. Navíc mu konstruktér Buggyry David Vršecký dokázal spolu s vývojovým týmem postavit během necelých dvou let vítězný speciál.

Pořád to nedochází

„Vyhráli jsme, ale podle dat ještě máme rezervy. Naštěstí má Pepa to nejlepší před sebou, takže ještě auto někam posuneme,“ pravil Vršecký na adresu třiašedesátiletého dakarského vytrvalce.

„Už jsem sice něco vyhrál, ale tohle vítězství ještě nedokážu dost dobře vstřebat, nějak mi to nedochází. Na to je ještě brzy,“ uvedl v cíli dvanácté etapy Josef Macháček. Velký dík ale patří týmu, který do toho vložil neskutečně síly, ať už fyzické ale i materiální. Každý den auto skvěle fungovalo. Dnes už není problém, aby technika překonávala terén, ale jde o rychlost. Dakar je kratší a rychlejší. Vše musí klapnout. To je vítězství celého týmu.“

Poslední tři etapy kryl, Macháčkovi záda při své dakarské premiéře Tomáš Enge. Rovněž desáté místo (34. v kategorii lehkých vozů) bývalého formulového závodníka lze považovat za výsledek z kategorie snů.

„Je to neuvěřitelné. Loni mi odešel táta, pak ale přišlo štěstí v podobě narození dvou, holčiček. Příprava na Dakar byla krátká, pořádně jsem nevěděl, do čeho jdu. Díky celému týmu jsem si tím dokázal projít poměrně bez újmy na těle a duchu a dojel do cíle. Klidně bych jel dalších čtrnáct dnů,“ hodnotil emotivně premiérový start Enge.