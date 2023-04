Drama se šťastným koncem. Během dvanáctihodinovky v italském Mugellu toho zažili piloti týmu Buggyra ZM Racing opravdu hodně. Strach nakonec vystřídala obrovská úleva. Posádka Aliyyah Koloc, Adam Lacko a David Vršecký obsadila ve třídě GT4 druhé místo, třebaže do cíle nedojela.

Buggyra slavila úspěch na dvanáctihodinovce v Mugellu | Foto: se svolením Buggyra ZM Racing

Buggyra útočila na druhý letošní triumf v rámci seriálu 24H Series. Do konce závodu chybělo něco málo přes patnáct minut, když to v Mercedesu-AMG GT4 zachrčelo a vůz vypověděl službu. David Vršecký musel auto odstavit mimo trať. I tak to ale pro tým dopadlo dobře. Posádka obkroužila 303 kol, což znamenalo druhé místo.

„Takticky jsme to měli spočítané dobře, protože vedoucí Mercedes jel ještě tankovat, takže bychom projeli cílem první asi o 40 sekund. Ale to je „kdyby byly“. Máme spoustu nových dojmů, dat a zkušeností. Z toho se ponaučíme a příště budeme opět bojovat o vítězství,“ líčil Adam Lacko.

Po lednovém triumfu v závodě na šest hodin v Abu Dhabi dorazil tým do Itálie s odhodláním, ale zároveň s pokorou. Evropská část šampionátu 24H Series, která v Mugellu startovala, znamenala totiž nové výzvy. Jednou ze zvláštností podniku pořádaného promotérskou organizací Creventic je rozdělení dvanáctihodinového závodu na dvě šestihodinové části.

Trio Koloc, Lacko a Vršecký si v kvalifikaci vyjelo pole position. V sobotní šestihodinovce kvůli vyměně brzd přišlo o vedení, ale na závěr dnes se vrátili na první místo. Neděle se proměnila ve velkou taktickou bitvu. Vršecký si znovu připsal nejrychlejší kolo dne. Klíčem k dobrému umístění byla správně zvolená strategie. Buggyra směřovala k triumfu. Jenže čtvrthodinu před koncem přišla technická závada.

„Cítil jsme nějaké vibrace, snažil jsem se nevytáčet motor a šetřit vůz, jak to šlo. Ale pak se ozvala rána, asi spojka, a závod jsme ukončili dřív, než jsme chtěli,“ popsal kritický moment Vršecký.

Ten sice cílem neprojel, stačilo na druhé místo. 303 odjetých kol ale stačilo na druhé místo. „Nebyl to jednoduchý závod. Měli jsme velmi dobrou strategii, ztratit závod na šest hodin v posledních patnácti minutách není jednoduché. Ale přesvědčili jsme se, že dokážeme bojovat s konkurencí,“ říká Aliyyah Koloc.

Osmnáctiletá závodnice zažila i jeden děsivý okamžik. „Na brzdě mi ustřelilo auto na olejové skvrně. Ale podařilo se mi to vybrat,“ připomněla

Další závod evropského šampionátu 24H Series se pojede v květnu na slavné belgické trati ve Spa.