Auto zná do posledního šroubku

„Martin je pro nás žhavým želízkem. Z Rallye Dakar má spoustu zkušeností. Ví, co je při závodění dobré a co špatné,“ říkal o Šoltysovi týmový boss Martin Koloc.

„Pojede s osvědčeným konceptem kamionu, který jsme postavili a na němž si vyzkoušíme některé nové komponenty pro vozy na Rallye Dakar 2024. Tam už Martin pojede s novým autem,“ nastínil Koloc.

Podmol se chystá na druhý Dakar. Šroubů ubylo, mám jich ještě pětatřicet, říká

Budoucí speciál má být revoluční, ale zajímavý bude i současný vůz. „Použijeme motor Gyrtech a automatickou převodovku Allison. Díky tomu, že jsem byl od začátku u stavby auta, znám ho do posledního šroubku,“ pochvaloval si Šoltys, jehož budou v kabině podporovat navigátor Roman „Maňas“ Krejčí a mechanik David Hoffmann.

Devětačtyřicetiletý pilot dokončil tři z pěti na Dakarů. Letos jej zastavily technické problémy a nehoda v šesté etapě, po níž odstoupil. „Máme ambice dojet a přežít,“ pronesl.

Kalina pojede se zamilovaným auťákem

Josef Kalina usedne do repliky vozu, s nímž v minulosti s Karlem Lopraisem Dakar třikrát vyhráli. S Kazarkou se s tímto kamionem už představili již na minulé Rallye Dakar.

„Jsem spokojený, protože jedu s mým zamilovaným auťákem, jedu v česko-slovenské posádce, v česko-slovenském týmu a zároveň se vracím do Buggyry. A to je pro mě taková rodinná záležitost, protože v ní jsem už pár pěkných let strávil,“ vykládal Kalina.

Odvážný projekt. Kromě Macíka usednou do sedlčanských kamionů další tři piloti

„V minulém ročníku jsme moc nevěděli, o co se v Dakar Klasik jedná. Pochopili jsme to až tak někdy čtyři dny před koncem. To bylo trochu legrační, ale zajeli jsme soutěž dobře. Teď už víme, o co jde,“ prohlásil navigátor.

Kategorie Klasik se jezdí v méně náročných terénech a podle upravených pravidel. „Podle posledních informací má být omezené vteřinové ježdění na průměry. Má tam být víc navigace, a to by mi mělo mnohem víc vyhovovat,“ dodal Kalina.