Teprve sedmnáctiletá dvojčata budou závodit v kategoriích EuroNASCAR PRO a EuroNASCAR 2 na speciálech Ford Mustang. Sestry Kolocovy se tak stanou historicky nejmladšími závodnicemi NASCAR Whelen Euro Series.

„Naše účast v NWES představuje první krok do světa závodů NASCAR. Jsme přesvědčeni o správnosti konceptu, který nabízí extrémně vyrovnané závodění a představuje ideální platformu pro výchovu a růst mladých jezdců,“ uvedl při představení týmu Martin Koloc.

Pod jeho vedením Buggyra vybojovala šest individuálních titulů mistra Evropy v závodech tahačů a stejný počet triumfů v Poháru konstruktérů. Na svém kontě má tři tituly v čínském a jedno vítězství v indickém truckovém šampionátu. Ve výčtu úspěchů nesmí chybět letošní triumf na Rallye Dakar v kategorii T3. Kolocův tým se dále úspěšně angažuje ve vytrvalostních závodech GT a mistrovství světa FIA v cross country. O celosvětové působnosti původně české stáje vypovídají vlastní technologické základny v SAE (Dubaj), Číně (Ťi-nan), České republice, Francii a Španělsku.

Přes nízký věk má za sebou Aliyyah Koloc mimořádné výsledky. Kromě účasti v závodech GT3 a cestovních vozů, je držitelkou dvou světových rychlostních maxim na 500 metrů v jízdě závodním tahačem, přičemž v jednom ze svých prvních startů slavila vítězství v prestižním mistrovství Francie v závodech tahačů.

Nová výzva pro dvojčata

„Hodně se těším na novou výzvu. Všechna letošní testování jsem si užila. Navíc mohu těžit ze závodů tahačů i vozů GT,“ konstatovala Aliyyah, která nastoupí se startovním číslem 29. S číslem 47 se pak představí její dvojče Yasmeen, která začala v roce 2019 na motokárách, během dvou let se vypracovala mimo jiné ve vítězku vytrvalostního šampionátu TC-2.0 (2020). Má zkušenosti s monopostem Formule 4, na speciálu Mercedes AMG GT- 4 ovládla poslední závod sezóny série ESET CUP. „Nemohu se dočkat nové výzvy. Řízení speciálu NASCAR se sice odlišuje od pilotování vozů kategorie GT4, o to více se těším. Odhaduji, že to bude zábava,“ potvrdila Yasmeen Koloc.

„S radostí jsme přivítali informaci ohledně vstupu nového úspěšného týmu, který do našich závodů nasadí dvě mladé, velmi talentované dívky, které zaujaly okamžitě během prvních testování. NWES představuje perfektní základ pro výchovu mladých jezdců a to nejen pro závody NASCAR, ale také pro podniky GT, závody prototypů, případně cestovních vozů,“ uvedl prezident a CEO NWES Jarome Galpin. „Vzhledem k síle 400 koní a absenci jakýchkoli technických vymožeností, je vše na jezdcích, což je ostatně cílem „Pure Racing.“ Všichni piloti, ví, jaká je jejich úroveň a co je potřeba zlepšit.“

Šampionát 2022 NASCAR Whelen Euro Series bude zahájen 9. – 10. dubna na německém Hockenheimringu, celkem se pojede v sedmi zemích. Vítězové budou korunováni 29. – 30. října na chorvatském okruhu Autodrom Grobnik.