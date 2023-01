Ollie je nadšená z třetího místa. Týmový parťák je nejlepším Čechem mezi klasiky

Jednak poprvé v historii bude součástí světového šampionátu Středoevropská rallye, která v říjnu odstartuje v Praze a na jihozápadě republiky se pojede první etapa.

A pak už v Monaku naskočí do mistrovství světa Erik Cais. Jezdec patřící k největším talentům české rallye bude nastupovat v kategorii WRC2. Třiadvacetiletý mladík, který se poprvé představí s novým mladoboleslavským speciálem Škoda Fabia RS Rally2, dobře ví, že se může zase o něco přiblížit absolutní elitě.

Zdroj: Youtube

„Letošní sezona bude pro mě hodně důležitá, ale snažím se, abych na sebe zbytečně nevyvíjel moc velký tlak. Vím, o co pojedu, a soustředím se na svou práci,” prohlásil.

Dostane zabrat fyzicky i psychicky

Jezdce týmu Orsák Rallysport čeká v MS sedm podniků a dalších pět v evropském šampionátu. „V Evropě bych rád bojoval o nejvyšší příčky. V mistrovství světa se chci co nejdřív sžít s novým autem,” zdůraznil fryštácký pilot a nezastíral, že by byl rád, kdyby byla co nejvíc vidět česká vlajka.

A co čeká startující v úvodním dílu šampionátu? „Minulý rok jsme na devatenácti kilometrech zažili suchý asfalt, břečku, sníh i čistý led a podle předpovědi počasí to vypadá, že to letos nebude jiné,” předpokládal Cais.

A jak se mu zamlouvá náročný program, během nějž bude navíc ve volných termínech testovat nový automobil? „Kalendář je nabitý, takže to bude náročné fyzicky i psychicky. Nicméně myslím, že jsem dobře připravený, takže uvidíme na konci roku,” dodal jezdec, který před rokem na Rallye Monte Carlo obsadil v kategorii WRC2 druhou příčku.