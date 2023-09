Start se rychle blíží. Za měsíc zaburácí motory na pražském dostihovém závodišti, kde se bude konat úvodní superspeciální zkouška předposledního dílu mistrovství světa WRC. Místo, kde bojují ušlechtilí koně, bude 26. října vyhrazeno koním pod kapotami pekelně rychlých aut.

Ambasadorka Olga Lounová zve motoristické fanoušky do Chuchle Areny | Video: se svolením CER

Kdo přijde, nebude litovat. Do Chuchle areny zve fanoušky zpěvačka, automobilová závodnice a ambasadorka Central European Rally Olga Lounová. „Šotolinka klouže jako svině, bude to tady lítat. Dáte si pivečko a páreček, pěkně si to užijete,“ říká na videu. Účastnice Dakar Klasik také slibuje, že před začátkem automobilového svátku potěší příznivce novým songem Život je závod.

Zdroj: se svolením CER