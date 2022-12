První etapa se pojede v pátek v Plzeňském kraji, ale ceremoniální start proběhne o den dřív v Praze. Měl by se uskutečnit na Hradě a následná divácká erzeta by se mohla konat na Strahově v místech, která znají fanoušci z Pražského rallysprintu. Akorát tam budou místo českých hvězd předvádět umění nejlepší jezdci světa, a to znamená, že by se tam chtělo podívat mnohem víc diváků než minulou sobotu při sprintu.

„Pro naši zemi to bude svátek. Jsme v rallye evropskou velmocí. Ví se o nás, že automobilové soutěže umíme uspořádat a že na ně chodí davy fanoušků. Ti se dosud dlouhé roky jezdili dívat na špičkové vozy WRC po celé Evropě,“ říkal na tiskové konferenci prezident Autoklubu ČR a člen Světové rady motorsportu Mezinárodní automobilové federace FIA Jan Šťovíček.

Historický okamžik

Zároveň připomněl, že se bude jednat o historický okamžik. „Světový šampionát v rallye se na českém území ještě nikdy nekonal, ale už jsme na něj delší dobu mysleli. Jsem rád, že se to povedlo. Také se zdálo, že uspořádat závod mistrovství světa superbiků je utopie. A podívejte se, v Mostě se už jel,“ pokračoval prezident.

Středoevropská rallye se v této podobě bude konat tři roky po sobě. „Organizačně je to velká výzva, ale věřím, že na to máme a že to zvládneme. Ze tří etap se u nás pojede nejdelší kilometrová pasáž. Budeme se snažit vybrat různorodou a náročnou trať,“ zmínil generální sekretář automobilového a motocyklového sportu Autoklubu ČR Tomáš Kunc přičemž základem by měly být rychlostní zkoušky, které se jezdily na Rallye Šumava.

Kvůli Středoevropské rallye se zakládá společnost, která se bude starat o financování. „Počítáme s podporou státu, Plzeňského kraje, Národní sportovní agentury, městských samospráv a samozřejmě od sponzorů. Rozpočet se sestavuje, odhaduji ho na dva a půl milionu eur a o náklady se bude trojice organizátorů dělit,“ prozradil Šťovíček.

Bude záležet, jak se vyjádří nový prezident

Centrem rallye bude německý Pasov, ležící necelých padesát kilometrů od českých hranic. Tam se už ve středu pojede zahřívací shakedown. Světová soutěž si bere jako určitý vzor 3 Städte Rallye, která letos patřila do českého šampionátu.

„Pro nás je důležité, že se rallye objeví v Praze. Zároveň by bylo skvělé, kdyby se startovalo před Hradem, ale v tuto chvíli nevíme, kdo bude novým prezidentem a jaký na to bude mít názor. Teprve o tom budeme jednat. Ono se klidně může stát, že na konkrétní den by připadla státnická návštěva a přes to by nejel vlak,“ vykládal Šťovíček.

„Nicméně věřím, že ve všech směrech získáme náležitou podporu. Je to akce, která bude propagací nejen motorsportu, ale i celé České republiky,“ dodal.