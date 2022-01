Za polovinou měřeného úseku vypadl z výsledků a posádka zůstala stát v poušti. Na pomoc jí vyrazil servis, nicméně Prokopovy šance na solidní umístění se tři dny před koncem soutěže rozplynuly jako pára nad hrncem.

S nasazením elektromobilu začala nová éra Dakaru. U motocyklů to asi nehrozí

Shreka, jak se jeho vůz nazývá, se nakonec povedlo znovu oživit. Do cíle speciálky ale dorazil s pětihodinovým mankem na čelo závodu a ocitl se ve třetí desítce průběžného pořadí.

„Tohle je něco, co nechcete. Západ slunce, kolem nás kamiony, co sbírají mrtvoly. Za chvilku tma a před námi ještě sto kilometrů do bivaku, tedy nic hezkého, co bychom si přáli zažívat,“ napsal o neradostném návratu pilot Benzina Orlen Teamu na sociální sítě.

Po skoku nevydrželo servo řízení

Lopraise, který byl v kategorii kamionů čtvrtý, zabrzdil technický problém krátce po startu rychlostní zkoušky. Po skoku zůstal kamion Praga stát s poškozeným řízením. Na vině byl tvrdší dopad po skoku z nevelké duny.

„Dneska nás trochu opustilo štěstí. Nevydrželo servo řízení. Jedná se o díl, který s sebou nemáme, takže vůz nemůže v poušti zatáčet,“ popisoval Aleš Loprais. „Je to zvláštní, stalo se to na relativně jednoduchém místě, přitom tam pár soupeřů skončilo.“

Na pomoc posádce vyrazili mechanici Instaforex Loprais Praga Teamu. Kamion etapu nedokončil, ovšem podle pravidel by po opravě mohl nastoupit do dvou závěrečných dnů, i když s výraznou časovou penalizací a bez naděje na umístění mezi nejlepšími.

Srážka s autem? Plyn neuberu, slibuje Michek. V dalších dnech pojede na maximum

„Naším cílem byla první trojka, třebaže je čím dál těžší prosadit se proti továrnímu týmu Kamaz. Nicméně jsme se prali se ctí. Věřili jsme v bednu a nebyla daleko. To je ale Dakar,“ pokračoval frenštátský závodník.

Tentokrát po úspěchu toužil víc než jindy. „Moc jsem chtěl, obzvlášť pro Káju, který nás celou dobu sledoval ze shora. Věřím, že dohlédl i ve chvíli, kdy jsme skočili, ale nestalo se nic vážnějšího a všichni jsme celí,“ připomněl svého strýce a šestinásobného dakarského hrdinu Karla Lopraise, jenž zemřel loni 30. prosince.

Tůma útočí na pódium

Na pozici nejlepší české posádky mezi kamiony se tak posunul šestý Martin Macík, jenž je průběžně osmý. Člen týmu Big Shock! Racing zaostal o 3:46 minuty za nejrychlejším Rusem Dmitrijem Sotnikovem a opět prohrál s Chilanem Ignaciem Casalem, jemuž patřil čtvrtý čas dne a startuje v barvách českého týmu Tatra Buggyra Racing.

„Trefili jsme dva stromy, máme rozbité okno, bylo to od začátku drsné. Bohužel jsme udělali dvě malé chybičky a museli se vracet ke kontrolním bodům. Soupeři nás tam předjeli a pak jsme museli jet v prachu. Ale bylo to hezké. Posledních sto kilometrů jsme si zazávodili,“ líčil Macík.

VIDEO: Mám prostřelené zrcátko, asi po nás jdou, divil se veterán Macháček

Ve výborných výkonech pokračuje motorkář Martin Michek. Skončil desátý a postoupil na 18. místo, k čemuž mu pomohlo odstoupení obhájce prvenství Kevina Benavidese z Argnetiny, kterého ze hry vyřadila porucha motoru. „Bylo to hodně náročné, ale posledních 80 kilometrů stálo za to, protože se jelo v horách. Hodně se bloudilo, a tak jsem zvolil trochu lehčí tempo, abych všechno trefil,“ vykládal.

„Dvakrát jsem zajížděl opravdu jen kousek pro kontrolní bod,“ přiznal Michek. „Máme dvě etapy do konce a doufám, že ještě trochu vyskočím dopředu,“ přál si motocyklista stáje Orion Moto Racing Group.

Díky odstoupení Američana Pabla Copettiho, který byl ve čtyřkolkách průběžně druhý, se vyšvihl už na čtvrté místo Zdeněk Tůma. To z něj činí nejlepšího Čecha napříč soutěžemi. „Snažím se na to nemyslet a soustředit se na sebe. Jezdecky už to třetí místo není možné dosáhnout. A kdybych na to myslel, akorát můžu sám udělat chybu. Dnes jsem třeba málem vletěl do stromečku,“ dodal jezdec Barth Racing Teamu.