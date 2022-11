Mezinárodní automobilová federace FIA zařadila Středoevropskou rallye v roce 2023 do kalendáře mistrovství světa jako dvanáctý díl seriálu a premiéra této nové soutěže je naplánována na 26. - 29. října 2023.

„Podnik mistrovství světa v rallye je snem našich fanoušků mnoha generací. A nám se ho společně s partnery z federací Německa a Rakouska povedlo naplnit,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Autoklubu ČR a člen Světové rady motorsportu Mezinárodní automobilové federace FIA Jan Šťovíček.

Středoevropská rallye odstartuje v Praze a poté se přesune na náročné rychlostní zkoušky do jihozápadní části Česka. Dále pak do Rakouska a Dolního Bavorska, konkrétně do okresů Freyung-Grafenau a Pasov. Ten bude centrem soutěže zároveň i cílovým městem.

„Rallye je u nás jednou z nejpopulárnějších automobilových disciplín. Spousta fanoušků náruživě sleduje mistrovství světa a nyní ho mohou vidět poprvé u nás doma. Vzhledem k tradici českého automobilového průmyslu můžeme na šampionát v rallye pohlížet i s hrdostí na naplnění odkazu našich předků, kteří byli průkopníky motorismu,“ prohlásil Šťovíček.

Ambasadorem Středoevropské rallye bude bývalý jezdec F1 Tomáš Enge. „Pro domácí fanoušky skvělá příležitost. Už se na to všichni hrozně moc těšíme!“ vzkázal.

Nová sezona mistrovství světa začne tradičně v lednu v Monte Carlu. Středoevropská rallye bude předposledním dílem seriálu. Šampionát skončí v polovině listopadu v Japonsku.