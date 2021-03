Cais patří k výrazným talentům a letos má velké plány. 21letý český pilot bude usilovat o medailové pozice v kategorii ERC1 Junior v rámci seriálu mistrovství Evropy. Sbírat zkušenosti chce také na několika podnicích elitního šampionátu WRC a rád by se ukázal i v domácích soutěžích.

„Vše se bude odvíjet i od toho, co nám dovolí ekonomická a pandemická situace. Cílem je bojovat o stupně vítězů,“ říká Cais, jehož od čtvrtka čeká v Itálii první ostrý test.

Loni rodák Fryštáku vyhrál dvě soutěže v juniorské kategorii na ERC a celkově vybojoval pátou příčku. Letos chce být vpředu na každém podniku, ale dobře ví, že to nebude vůbec snadné.

Výhodou jsou zkušenosti z kola

„Podobné ambice má deset až patnáct závodníků z celé Evropy. Tím, že se letos moc akcí nebude pořádat, bude konkurence širší. Mně to ale nevadí, jsem připraven se prát o vítězství,“ vypráví odhodlaně pilot týmu Orsák Rallysport. „Jen pravidelné úspěchy v tomto šampionátu mi zaručí, že si mě všimne někdo z WRC.“

Právě elitní seriál automobilových soutěží je hlavním cílem šikovného pilota. Pomoci k tomu má hlavně plně profesionální přístup a čistý jezdecký styl. Tedy aspekty, které pochytil z jiného sportu – Cais totiž dřív závodil na horských kolech a byl součástí továrních stájí.

„Díky horským kolům jsem se naučil předvídat terén. Umím vnímat rychlost celým tělem a hbitě reagovat na okolí. Když je bláto a prší, cítím se v autě nejlépe,“ tvrdí Cais, který se narodil ve stejný den jako legendární Skot Colin McRae.

Obdivuje francouzský styl a šampiony

„Velice ho uznávám, ale víc se mi líbí francouzský styl, který je velmi čistý,“ pokračuje a přiznává, že jeho vzory jsou šampioni shodného jména Sébastien. „Loeb nebo Ogier se zaměřují na to, aby v průjezdech nikde neztráceli. To mi sedí nejvíc, protože podobný přístup funguje i v cyklistice.“

S vozem Ford Fiesta R5 Rally2 ho nyní čeká první letošní soutěž. Ve čtvrtek odstartuje do Rally Ciocco v Itálii. „Bereme ji spíše jako první ostrý test přes evropským šampionátem. Kvůli pandemii jsme závodní speciál nemohli pořádně vyzkoušet podle našich představ,“ vysvětluje.

Talentovaného pilota čeká letos osm soutěží v ERC. První se jede v květnu na Azorských ostrovech. Vedle toho by člen týmu Orsák Rallysport chtěl odstartovat do třech soutěží v rámci WRC. A rád by se zúčastnil také Rallye Bohemia nebo Rallyesprintu Kopná. Chybět by neměla ani tradiční a slavná Barum Rallye.