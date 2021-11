Velký šoumen bude světu jedné stopy chybět. Nikdo takový v šampionátu není. I když dvaačtyřicetiletý Vale už poslední roky neútočil na čelní pořadí, jeho přítomnost po celém světě přitahovala tisíce fanoušků.

Po projetí cílem se u Rossiho zastavila celá skupina jezdců, aby se s ním na trati rozloučili. Čerstvý mistr světa Fabio Quartararo přivezl velkou vlajku s jeho kultovním číslem 46.

„Byl to velmi speciální víkend a skvělé finále, nečekal jsem to,“ říkal po závodě. „Valentino byl a je můj idol,“ říkal Francouz. „Když mi bylo šest, viděl jsem jeden z jeho závodů, kdy v Jerezu předjížděl v poslední zatáčce. A to byl okamžik, kdy jsem se chtěl stát jezdcem MotoGP,“ zavzpomínal Quartararo.

Vždycky přesně chápal, co má dělat

„Kdybych do prvních let své kariéry vložil stejné úsilí, jako v posledních deseti, mohl jsem toho vyhrát mnohem víc. Ale tak to chodí. Když je člověk mladý, tak nikam nepospíchá. Kromě toho jsem se svou kariérou velmi spokojený,“ vykládal Rossi.

Valentino RossiZdroj: archiv Milana Novotného

Pro svět MotoGP byl podobnou marketingovou značkou jako Michael Schumacher pro formuli 1. Bylo zážitkem poslouchat jeho italskou angličtinu pronášenou vysoko posazeným hlasem. Všude, kde se objevil, sbíhali se fanoušci. Dokázal je vždycky pobláznit. Čím to bylo?

„Byl jiný. Drzý, charismatický, milující zábavu a přesně vždycky chápal, co má dělat,“ trefil do černého komentátor MotoGP Nick Harris.

Rossi byl rád středem pozornosti a měl herecký talent. Na každé Velké ceně se snažil publikum něčím překvapit. V Británii se objevil v převleku Robina Hooda, Rakousko překvapil jako Superman, doma zapózoval s nafukovací pannou v podobě modelky Claudie Schifferové.

Když získal v Brně první titul, připnul si na záda velikou jedničku s nápisem Rossifumi (Rossiho duch). V moravské metropoli o několik let později demonstroval svůj tehdejší konflikt s italskými médii převlekem do trestaneckého úboru. Na tiskovku ve Valencii přišel v kudrnaté ženské paruce, jinde zase předvedl zinscenovaný úprk na toaletu, nebo obsluhování členů týmu v číšnickém fráčku…

Dvakrát přišel o titul v posledním závodě

Víc jak dvě dekády jsme rodáka z Urbina mohli každé léto sledovat zblízka, když závodil na brněnské Velké ceně. Kdysi tam ve stopětadvacítkách jako „Malý princ“ vyhrál první závod mistrovství světa.

V něm strávil čtvrtstoletí, vyhrál 115 Velkých cen a ve 235 závodech stál na pódiu. První titul získal v roce 1997 v kategorii do 125 ccm, další přidal za dva roky ve třídě do 250 ccm a v roce 2001 se stal králem pětistovek. Následně v letech 2002, 2003, 2004,2005, 2008, 2009 ovládl kubaturu MotoGP.

Slavné okamžiky Valentina Rossiho:

Zdroj: Youtube

Je jen trochu smutný, že šestkrát skončil druhý a nezískal jubilejní desátý titul. „Myslím,že bych si to zasloužil. Dvakrát jsem o titul přišel v posledním závodě, ale tak to prostě je,“ prohlásil „Božský Valentino“.

Slavil, jako by se stal mistrem světa

Ve Valencii byla na jedné z budov v cílové rovině odhalena malba s Rossiho podobiznou, kterou Vale následně podepsal. Areálem se nesl symbolický vzkaz Grazie Vale.

„Myslel jsem, že dneska budu smutný, ale místo toho jsem si v závodě užil spoustu zábavy. V boxech jsme pak udělali oslavu, jako bych vyhrál titul,“ usmíval se.

Na mladší jezdce už v posledních letech nestačil, ale ti ho obdivují. „Jel jsem v přilbě,která připomíná jeho kariéru. Jsem mu vděčný, co pro mě udělal v Riders Academy,“ říkal vítězný Ital Francesco Bagnaia. „Tuhle výhru mu věnuji.“

Valentino RossiZdroj: archiv Milana Novotného

Motocyklovou legendu potěšilo, že v posledním závodě dojel desátý. „Na závod jsem se koncentroval, jako bych bojoval o titul. Nyní mohu dlouho říkat, že jsem při rozlučce dojel mezi deseti nejlepšími jezdci. To pro mě opravdu hodně znamená,“ poznamenal.

Rossi - přezdívaný pro svou preciznost Doktor - však ze světa motorek úplně neodchází. V příští sezoně bude šéfovat svému týmu. Ani se závody nekončí, i když se přesune na čtyři kola, což si v minulosti už vyzkoušel. A také se stane otcem.

Rekordy Valentina Rossiho



Je jediným jezdcem, který vyhrál MS ve čtyřech třídách: 125, 250, 500 a MotoGP.



Závody GP vyhrál na sedmi různých motocyklech: Aprilia 125 ccm, Aprilia 250, Honda 500, Honda 990, Yamaha 990, Yamaha 800 a Yamaha 1000.



S 89 výhrami je rekordmanem v královské třídě (500 ccm a MotoGP). Druhý je Giacomo Agostini s 68 výhrami.



Napříč všemi třídami vyhrál 115 závodů. Pouze Giacomo Agostini byl se 122 triumfy úspěšnější.



Třetí místo v Jerezu v roce 2020 bylo v pořadí 199., kdy v královské třídě vystoupil na stupně vítězů. Ve všech třídách stál 235krát na stupních vítězů.



Nedělní GP Valencie byla jeho 432. startem ve Velkých cenách. Konečný součet startů v královské třídě se zastavil na čísle 372.



Nejdelší vítězná éra v královské třídě od Doningtonu v roce 2000 po Assen v roce 2017 trvala 16 let a 351 dní.Nejdelší vítězná éra napříč všemi třídami od Brna v roce 1997 po Assen v roce 2017 trvala 20 let a 311 dní.