Je proto nasnadě, že nyní se celý tým vrhne na jeho úpravy. „Nadcházející měsíce budou hodně o práci,“ netajil na on-line tiskové konferenci devětatřicetiletý pilot. „Potřebujeme změnit motor a především zapracovat na aerodynamice.“

Prokop by byl rád, kdyby měl Shreka postaveného do léta. Kdy však začne na úpravách pracovat, zatím sám neví. „Shrek je stále v Saúdské Arábii, to není dobré. Potřebujeme ho tady mít co nejdříve.“

Jihlavská posádka si během celého Dakaru stěžovala na malý výkon motoru. „Jeli jsme po rovině, měl jsme pedál na doraz, a ono to nejelo…,“ lamentoval Prokop. „Musíme to konzultovat s Fordem, aby nám poradili, jaké nové nastavení pro nás bude nejlepší.“

Letní termín dokončení úprav by chtěl Prokop dodržet, aby se vyhnul letošním „překvapením“. „Hlavně aby to nebylo jako teď na poslední chvíli,“ uvedl šéf týmu MP Sports. „Jak jsem řekl. Auto drželo, ale mělo hendikepy, se kterými tam už nic nešlo dělat. Bylo to frustrující.“

Zároveň s laděním motoru proběhne i zmíněná práce na aerodynamice. „Máme nabídku od jedné české firmy,“ zmínil Prokop, který kromě přestavby auta pochopitelně plánuje i závody. „Starší Shrek, který byl na Dakaru jako záloha, je nyní na cestě do Abu Dhabí, kde absolvujeme jeden závod.“

A kdy vyrazí do závodů WRC? „Právě kvůli závodu v Abú Dhabí jsme se rozhodli zrušit účast na Švédské rally, která těsně navazuje,“ prozradil Prokop. „Sezonu zahájíme buď na Sardínii, nebo v Portugalsku. Ještě se rozhodneme, ale určitě to nebude dřív než v květnu.“

Účast v seriálu mistrovství světa Prokop neplánuje. Naopak v plánu jsou testy nového vozu v Maroku, Tunisu a Dubaji. Již nějaký čas také Prokop touží po tom vyrazit na Dakar se dvěma soutěžními vozy. „Reálné by to bylo, není problém vůz postavit. Ale nestojím o nějakého střelce, který to chce jen zkusit,“ vyznává se zkušený pilot. „Chtělo by to týmového hráče. Ale není jednoduché najít někoho, kdo by do toho chtěl vložit peníze.“

Přesto Prokop neváhá zmínit některá zajímavá jména, se kterými by se nebál do kooperace jít. O touze vyzkoušet si Dakar například hovořil Jan Kopecký. „Honzovi jsem nabízel, ať se přijede svézt. Bylo by fajn, kdyby mi k tomu vozu něco řekl, protože málokdo v Čechách má takové zkušenosti jako on. Toho bych v tom rád viděl,“ přiznal Prokop.

Skoro sousedem se mu v nedávné době stal Tomáš Enge. „To je další frajer! Zkušenosti s Dakarem má a mohu prozradit, že už několikrát v naší dílně byl. Teď se navíc přestěhoval na Vysočinu, takže k sobě máme blíž. Toto jsou určitě ta nejsprávnější jména, která tady v republice jsou,“ tajemně se usmíval Prokop, který své fanoušky, ale i sebe mohl závěrem potěšit dobrou zprávou: „Spolupráci se společností Benzina Orlen máme podepsánu na více let dopředu,“ uzavřel dakarské ohlédnutí Martin Prokop.