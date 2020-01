Defekty ale tentokrát nebyly tím nejhorším, co Tůmu trápilo. Ve třetí etapě ničil závodníky hlavně všudypřítomný prach. A jelikož vedla část tratě v horách, změnila se úterní rychlostní zkouška, která měla být letos podle pořadatelů tou vůbec nejkrásnější, v nebezpečnou loterii. „Takhle prašnou etapu jsem nezažil. Jeli jsme dohromady 400 kilometrů a 350 z nich bylo v prachu. Říkali nám, že se bude jednat o fakt nádhernou etapu. Krajina byla pěkná. Cesta vedla mezi skalami… Ale stejně toho nebylo moc vidět. V Jižní Americe to takhle strašné nebylo,“ srovnával Tůma.

Českokrumlovský rodák přesto bojoval, ale kvůli špatné viditelnosti to bylo téměř nemožné. „Prach je tady opravdu nejotravnější, co jsem na Dakaru zažil. Navíc nefoukal vůbec vítr, takže se ta neprůhledná stěna ani nehnula. V kombinaci s těmi skalami to byla velká komplikace. Viděl jsem před sebou jen pět metrů, takže podle toho jsem musel uzpůsobit rychlost, jinak by to mohlo dopadnout špatně. Rozhodně by se nevyplatilo riskovat,“ nastínil Tůma z týmu BARTH Racing a doplnil: „Prach před námi často rozvířily motorky. V nějakém terénu jsou třeba pomalejší, ale pak vás předjedou zpátky a vytvářejí prachovou clonu.“

Třetí etapa byla podle Tůmy celkově hodně náročná. „Terén byl hodně měkký. Stroj dostával zabrat, několikrát jsem se s ním točil na místě. Samozřejmě také nechyběly ostré kameny,“ popsal Tůma. „Potěšilo mě, že jsem dojel čtyřicet minut za prvním. S výsledkem jsem spokojený. Jsem překvapený, že se dvanáct lidí vešlo do čtyřiceti minut. To je zajímavé, hodně vyrovnané,“ dodal jezdec týmu BARTH Racing.