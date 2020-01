Předposlední etapa vedla ze Shubaytahu do Haradhu a měřila 744 kilometrů, z nichž 379 tvořilo rychlostní zkoušku. Hned od startu závodníky trápily obří duny saúdskoarabské pouště Rub al-Chálí. „Byl to záhul. Dvě stě padesát kilometrů samé duny a pak písčité pláně. Moc to v tom nejelo, ale stroj to nakonec utáhl,“ oddechl si Tůma.

„Výhodu měli ti, kteří v tom mohou přes rok trénovat. Jak na to člověk není zvyklý a nemá to najeté, tak proti těm nejlepším nemá šanci. Byly tam fakt velký duny. Mohly mít až 150 metrů. Párkrát se mi stalo, že jsem skončil těsně před hranou duny a tam mi to chcíplo. Musel jsem si couvnout a vyjet to znovu. Trošku jsem se takhle párkrát zdržel,“ popsal Tůma, který ve středu druhým místem zaznamenal nejlepší český výsledek v dosavadním průběhu letošní soutěže.

Jezdce týmu BARTH Racing tentokrát naštěstí nebrzdily žádné vážnější technické problémy. „Vypadával mi jen jeden měřící přístroj, takže jsem měl chvílemi trochu problémy s orientací, ale zvládl jsem to. Takže co se týká defektů, byla to jedna z mála bezproblémových etap.“

Dnes čeká startovní pole finále - 374 kilometrů dlouhá speciálka z Haradhu do Qiddiye. „Pořadatelé nám na závěr připravili nezvykle dlouhou rozlučku. Má být prý i navigačně obtížná. Už to ale musím dotáhnout. Na osmé místo mám ztrátu obrovskou, takže už to nemá smysl někam tlačit. Pojedu hodně na jistotu,“ dodal Tůma, který skončil v roce 2017 při své dakarské premiéře dvanáctý a o rok později patnáctý.