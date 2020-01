Letošní Dakar testuje nervy čtyřkolkáře Zdeňka Tůmy opravdu důkladně. Za pět dní už pětkrát roztrhl pneumatiku. V 5. etapě urazil na prázdném kole nekonečných 220 kilometrů, přesto vybojoval skvělé 11. místo. „Na to, že jsem polovinu rychlostní zkoušky odjel s prasklou gumou, to je super výsledek,“ prohlásil Tůma, který přesto drží průběžnou desátou příčku.

Zdeněk Tůma. | Foto: BARTH Racing

Jezdec týmu BARTH Racinse dalším defektem rozhodit nenechal, ale přiznal, že nic podobného v kariéře nezažil. „Už mi tady rupla dvakrát přední pneumatika a třikrát zádní. Většinou se navíc roztrhnou na boku, takže se nedají zalepit. Takovou spoušť nepamatuju,“ uvedl Tůma a vysvětlil, proč kola ihned nevyměnil. „Na čtyřkolce vozím přední rezervu, která by se vzadu nechovala správně. Hodně by to hrabalo, takže jsem raději pokračoval na prázdném kole. Gumy jsem přehodil až ke konci, kdy se jelo po silnici. Tam by to už nešlo,“ vyprávěl.