To však bude extrémně složité. „Sním o bedně, ale konkurence je těžká a organizátoři připravili vůbec nejnáročnější trasu v historii,“ prohlásil českokrumlovský rodák.

„Bude to kruté. Čeká nás čtrnáct etap, z toho čtyři v poušti světa Rub al-Chálí (Pustá končina – pozn.aut.). Kvůli zrádným dunám to tam bude drsné,“ líčí jezdec pardubického týmu Barth Racing, který je jediným Čechem v kategorii čtyřkolových motocyklů.

Tůma pojede Rallye Dakar popáté. Přestože měl často smůlu, dokázal pokaždé zabojovat a díky precizní jízdě a dobré navigaci nejtěžší motoristickou soutěž dokončil. Naposledy dojel těsně pod stupni vítězů.

„Na předešlý ročník vzpomínám rád. Měl jsem i kliku, technika mě zlobila míň než soupeře. Dakar vytrestal spoustu závodníků. Když jsem viděl, co pořadatelé teď nachystali, nepochybuji, že to bude zase extrémní,“ předvídá Tůma.

Závod startuje na břehu Rudého moře prologem netradičně už 31. prosince. Cíl je naplánovaný na 15. ledna na opačné straně Arabského poloostrova ve městě Dammám u Perského zálivu. Jezdci musí zvládnout 8549 kilometrů, z nichž je 4706 měřených.

Stát se může cokoli

„Základem je dojet. Kilometrů jsou spousty a stát se může cokoliv. Kolikrát si říkáte, že to klape a najednou stojíte kvůli technické závadě. Taky mě to může kdekoliv vykopnout, nebezpečí se skrývá na každém metru. Opět budu muset jet hlavou,“ usmívá se.

Trasa má být ze sedmdesáti procent nová. V první části je kamenitá, ve druhé povede čtvrtou největší pouští světa Rub al-Chálí. „Je to místo plné obřích dun. Některé měří 250 metrů. Bude to neskutečná výzva. A navíc se tam pojede i maratonská etapa bez asistence. Nahání to hrůzu. Myslím, že Pustá končina zamíchá pořadím,“ upozorňuje.

Africa Eco Race pokračovala čtvrtou etapou, po níž čtyřkolkař Zdeněk Tůma klesl mezi motocyklisty na patnáctou pozici.Zdroj: BARTH Racing

I tentokrát Tůma pojede na stroji Yamaha Raptor, který ho pokaždé dovezl do cíle. Má ho však nově postavený. Quad má nový motor i rám, ale vypadá stejně jako ten původní. Jednotlivé komponenty si nechal udělat u Pepy Macháčka, pětinásobného vítěze Dakaru. Podle nových pravidel musí jet poprvé s elektronickým roadbookem.

Při saúdskoarabském dobrodružství bude opět hodně záležet na navigaci. Tůma si ji vyzkoušel při Africa Eco Race. „Naučil jsem se tam, že si musím víc věřit a nenechat se strhnout soupeři. A také jsem si prověřil vytrvalost. Byly tam delší a náročnější etapy než na Dakaru,“ dodává jezdec, který v Africe obsadil 21. místo mezi všemi motocyklisty.