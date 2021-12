Po roční odmlce bude rodák z Českého Krumlova opět ve svém živlu. Na Rallye Dakar se představí počtvrté. „Ideální by samozřejmě bylo vyhrát,“ usmívá se.

„To by se ale muselo všechno maximálně sejít. Mým cílem je dojet do pátého místa,“ pokračuje Tůma, který letošní Dakar sledoval pouze doma v televizi, a to nebylo právě nejveselejší.

Dakarský předkrm. V Saúdské Arábii startuje Rally Háil s českými posádkami

„Člověku u toho ukápne i slza. Hned se mi vybaví pocity na startovní rampě, to napětí před závodem… Proto se také do nejtěžší motoristické soutěže světa zase vracím. Schází mi to,“ říká devětačtyřicetiletý jezdec.

Na Nový se stane součástí neúprosné hry, jejíž součástí je dřina a množství nástrah. Přesto se do pouště, kde na závodníky při 44. ročníku čeká dvanáct etap o délce 8375 kilometrů (z toho se 4258 km pojede na čas), těší.

Nástrahy Dakaru

Na start se kromě Tůmy postaví dalších 21 čtyřkolkářů, včetně českého parťáka Tomáše Kubieny, a všichni usednou na stroje Yamaha Raptor. „Jedem prakticky všichni na stejných mašinách. Bude hlavně záležet na umění jezdce a samozřejmě taky na štěstí.“

Evropané mají oproti konkurenci nevýhodu, že nemají možnost trénovat na dunách. A písčitých hor je na Arabském poloostrově nespočet. „Na první část organizátoři slibovali skoro samé duny. Bude potřeba si na ně rychle zvyknout. Věřím, že se brzy přizpůsobím. Jinak mě to vytrestá,“ uvědomuje si Zdeněk Tůma.

Sankce proti Lukašenkovi odnesl tým MAZ. Chybí na startu Rallye Dakar

Nebezpečí však číhá na Dakaru téměř na každém metru. „Pozor si musím dát hlavně na kameny. Jsou zabijácké a bývají skryté. Hodně záleží, jak na ně člověk najede. Čtyřkolka dostává velké rány a snadno může odejít nějaký komponent. Však jsem si s tím naposledy užil. Snad se mi trable tentokrát vyhnou,“ přeje si.

„Teď už mě čeká jen měsíc makačky v tělocvičně, abych na tom byl dobře fyzicky. Pak ještě ve zdraví přečkat cestu a projít covidovými testy,“ modlí se na oko jediný závodník BARTH Racing Teamu.