Kratší, ale náročnější. Taková bude Rallye Dakar 2024, která startuje letos netradičně až v pátek pátého ledna. „Takto je to lepší,“ pochvaluje si největší česká naděje v závodě Martin Prokop. Jihlavský rodák a závodník Orlen Jipocar Teamu bude obhajovat loňské konečné šesté místo.

Loňský závodní vůz Martina Prokopa (na snímku), familiérně přezdívaný Shrek, prošel pro letošní Dakar výraznou obměnou motoru. | Foto: facebook Martina Prokopa

Změna termínu začátku závodu a jeho zkrácení na dvanáct etap účastníci brali pozitivně. „Vloni, když se startovalo na Silvestra, to bylo špatně. Bylo vidět, že toho všichni měli plné zuby a že by si po hektickém období příprav potřebovali oddychnout,“ ohlíží se Martin Prokop.

K další výrazné novince patří fakt, že se nepojede maratónská etapa, ale takzvaná osmačtyřicetihodinová etapa. Její trať povede čtvrtou největší pouští na světě Rub al-Chálí a každý závodník nebo posádka si sama určí, jakou část zhruba šestisetkilometrové etapy absolvuje první a druhý den.

„Jsem rád, že drží koncept z loňska,“ citovala spokojeného jihlavského pilota agentura ČTK. „Pojede se čtrnáct dní a závěrečné etapy jsou náročné. Tam se bude rozhodovat. Jsem také rád, že opět jedeme do Empty Quarter (poušť Rub al-Chálí – pozn. aut.) a že tam budeme v půlce rallye. Navíc to vypadá, že tam budeme dlouho.“

Na letošní závod si Prokop připravil zcela nový vůz. Kapota je sice stále robustní („Oproti konkurenci je velikost vozu naší nevýhodou.“), ale pod ní se schovává šestiválcový turbomotor. Tento motor s sebou přináší velkou výhodu.

„Lépe se ovládá, auto jede rychleji, má vyšší výkon, ale… Taky má spoustu nových komponentů, nových trubek, chlazení, nasávání. O to, co je motor lehčí, protože má o dva válce méně, tak jsme víc přidali na váze kvůli chlazení,“ prozradil pilot své zkušenosti s novým vozem v nedávném rozhovoru pro server sport.cz.

Nejen proto očekává, že letos bude velmi obtížné alespoň obhájit loňské šesté místo. „Dělat výsledkové predikce je hodně ošidné,“ uvedl Prokop již na podzimním setkání s novináři v Praze s tím, že při neustále se zvyšující konkurenci podporované továrním zázemím, bude letos považovat za úspěch umístění v širší špičce.

Start Martina Prokopa na Dakaru 2023 si připomeňte v naší fotogalerii:

Posádku Martin Prokop, Viktor Chytka, která letos na trať vyrazí s číslem 208, navíc sužovaly v posledním období zdravotní problémy. Pilot si delší dobu stěžoval na problémy se zády. „Záda mě již tolik nebolí, ale ještě to stále není stoprocentní,“ prozradil na svém facebookovém profilu Prokop. „Viktor na tom také není dobře. Vánoce proležel s covidem a ani při cestě ještě nevypadal úplně v pořádku. Ale každým dnem je to lepší.“

Stejně jako většina českých účastníků i Prokopův tým vyrazil do dějiště po silvestrovské půlnoci. „Cesta byla hodně dlouhá. Let sem není úplně nejkratší. Vyrazili jsme ve tři ráno a na místo dorazili před půlnocí,“ vzkazoval v prvním svém video poselství fanouškům. „Letos to bylo ještě ozvláštněno tím, že jsme museli přibližně dalších čtyři sta kilometrů dojet do dějiště. Kvůli pozdnímu příjezdu jsme nic dalšího nestihli. V úterý kluci začali připravovat Shreka a večer jsme poprvé vyjeli. Středu jsme pak věnovali testování.“

A v pátek se již startuje naostro. Dorazí dvojice Prokop, Chytka do cíle znovu jako nejlepší česká posádka?