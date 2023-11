/VIDEO, FOTO/ Tohle je unikátní. Revoluční tatra s „čumákem“ pilotovaná Martinem Šoltysem bude brázdit písečné duny na nadcházející Rallye Dakar. Stáj Buggyra ZM Racing vysílá na nejtěžší motoristický závod do Saúdské Arábie tři kamiony a premiérově i speciál nejvyšší kategorie Ultimate, který bude řídit dcera šéfa týmu Aliyyah Koloc.

Nová Tatra Buggyra Evo3 pro Dakar 2024 | Video: se svolením Buggyra media

„Nová Tatra Buggyra Evo3 je kapotové auto na podvozku Tatra postavené pro Martina Šoltyse a jeho posádku. Viděli jsme, že taková kabina je dneska v kamionech cesta, kam se posunout dál. Už během léta jsme si vyzkoušeli nové díly na zkušební Tatře 815, kterou jsme reinkarnovali. Poprvé se navíc chystáme na Dakar s novým autem kategorie T1 s Aliyyah Koloc,“ oznámil ředitel komunikace Jan Kalivoda.

Ve vývojovém centru využili při stavbě tatry s čumákem umělou inteligenci i software pro virtuální realitu. Buggyra při zrodu evolučního modelu čekala předpisy FIA, aby se s novým kamionem mohl účastnit světového šampionátu v dálkových soutěžích. „Chtěli jsme vůz stavět podle homologace FIA. Nakonec ale šampionát nebude pro kamiony vůbec vypsaný a stavbu jsme zbytečně oddalovali,“ pokrčil rameny Kalivoda.

Zdroj: Deník/Pavel Mikeš

Nový kamion tak musel tým postavit na poslední chvíli. „Ještě před dvěma měsíci nebylo vůbec nic. Mechanici od té doby jeli na třísměnný provoz, v jednu chvíli na autu vyšívalo třicet lidí. Jsme rádi, že auto tady vůbec je, považujeme to za malý zázrak,“ přiznal Kalivoda.

Šoltys si zatím osahal novou tatrou pouze během dvou dnů v lomu. To mu stačilo ke spokojenosti. „Je to možná až neskutečné, že jsme na testech neměli žádný problém. Vše funguje perfektně, takže nemám obavy,“ usmál se Šoltys.

Začátek tříletého projektu

Buggyra s novou bestií nemá přemrštěné ambice. „Výdrž a funkčnost vozu prověří funkčnost až Dakar. Bylo by bláhové říkat, že chceme bez pořádného testování udělat výsledek. Na druhou stranu se tam ale nejedeme svézt. Chceme nasbírat co nejvíc zkušeností. Cílem je hlavně dojet do cíle a nabrat každou etapu co nejvíc dat,“ uvedl Kalivoda.

„Já si jedu Dakar užít a chci se ve zdraví vrátit. Už jsem nějaký úraz měl, takže vím, jak to bolí. Budeme rádi za každé dobré etapové umístění. Je to tříletý projekt, takže doufám, že auto vypilujeme tak, aby bylo perfektní,“ doplnil Šoltys.

Zdroj: se svolením Buggyra media

Prověřeného Phoenixe bude řídit Jaroslav Valtr, kterého čeká už osmý Dakar. Do třetího kamionu usedne Daniel Stiblík.

Oproti minulému ročníku Buggyra do Dakaru nenasadí žádnou buggynu. „Vývoj buggyn pokračuje směrem pro dálkové soutěže na Blízkém východě. Konkurence na Dakaru je obrovská a kdybychom chtěli být konkurenceschopní, museli bychom se na vše zaměřovat více. Vedení týmu rozhodlo, že výzvou bude kategorie T1. Už jsme zjistili, že není dobré rozjíždět několik projektů souběžně,“ uzavřel Kalivoda.