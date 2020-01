Jako ryba ve vodě se ve speciálu cítil Martin Šoltys, který si výsledkem v top ten pojistil svoji pozici. Josef Macháček havaroval, svůj závodní speciál ale dokázal dostat do bivaku a v soutěži pokračuje.

Ani tentokrát se nejelo pomaleji. Terén si však jezdci pochvalovali. Mezi kamiony bojoval na hranici první pětky Martin Šoltys, který v etapě tahal zapadlé soupeře. „Dnes to byla konečně etapa, která se mi líbila - s technickými úseky a dunami. Písek byl dnes měkký a hodně aut bylo zapadaných, tak jsme je museli objíždět. Myslím, že tento terén je naše jediná možnost, kdy můžeme s těmi kluky bojovat. Potřebovali bychom více takových etap,“ zářil Martin Šoltys, který se svojí posádkou pomáhal vytáhnout zapadlé Iveco Martina Macíka a dodal: „Ztratili jsme minimum času. To je přeci samozřejmost. Já bych byl na jeho místě taky rád, kdyby mi pomohl.“

Josef Macháček s Vlastimilem Tošenovským v dnešní etapě havarovali a se svým speciálem šli přes střechu. Can-Am Buggyra MK50 XRS zůstal po incidentu na boku a bohužel české posádce nikdo z projíždějících nepomohl. „Včera jsme se rozhodli v rámci testování nasadit jiné ráfky a pneumatiky, které nelezly tolik, jako ty předchozí. Vyvrcholilo to na jedné duně tím, že došlo k překlopení buginy. Nic dramatického, ale zůstali jsme na boku. Bylo to hodně špatné místo a ani jsem nedoufal, že by nám tam někdo pomohl. Pak nám nezbývalo nic jiného než dát buginu na kola vlastníma rukama. Když se to povedlo, tak jsme se rozhodli, že pojedeme co možná nejjednoduší cestou do cíle, tak abychom vše stihli a mohli pokračovat v soutěži,“ popsal dlouhé pondělí Macháček.

Devátá etapa je nejdelší. Má 891 km, 415 měřených.

