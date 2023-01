„Jsem rád, že jsem Dakar dokončil, to je pro mě nejvíc. Zatím mám záporné skóre, tak jsem rád, že jsem v cíli. Jsem šťastný, asi bych brečel, tak se musím krotit,“ řekl emotivně pilot Tatry Phoenix.

Radost z dokončené soutěže neskrýval ani Valtrův týmový kolega Martin Šoltys. „Všechno jsme podřídili tomu, abychom byli v cíli, dojeli Dakar a dobře dopadli. Letošní ročník byl určitě nejtěžší z těch, které se jely v Saúdské Arábii. A taky nejdelší. Jsem rád, že to naše Tatra, kterou jsme dali na poslední chvíli dohromady a do níž jsme do typově starého základu implementovali celou řadu nových věcí, dotáhla až do konce a že celou soutěž vydržela. Hodně rádoby expertů nám nedávalo velké šance.“

Zároveň také složil hold mechanikům Buggyry. „Taky jsem rád, že se kolem auta vytvořil perfektní tým mechaniků, kteří byli schopní Tatru udržet po celý Dakar pohromadě. Na Dakaru mají problémy všichni, jen je někdo přizná, a někdo ne. Díky mechanikům jsme to dotáhli až do konce a za to jim patří velký dík,“ řekl Martin Šoltys s dojetím v hlase.

Josef Macháček neskrýval nadšení z trati i ze svého speciálu Buggyra Can-Am DV 21. „Dvacátý Dakar, čtvrtý dojetý u Buggyry. Všechny, co jsem startoval s Can-Amem, jsem i dojel. S navigátorem Davidem Schovánkem se mi jelo skvěle. Nastoupil na poslední chvíli, ale záhy ukázal, že si s navigaci opravdu rozumí a já mohl jet v klídku. Technické závody k tomuhle sportu patří. Je to padesát člověk a padesát procent technika,“ vysvětlil jezdec závodící v barvách Buggyra ZM Academy.

65letého závodníka asi nejvíc překvapila jeho vlastní kondice. „Luxus, který nám Buggyra poskytuje, co se týče spaní, komfortu a zabezpečení, nám umožňuje, že se můžeme plně soustředit na závodění. Jsme úplně odpočinutí. Klidně bych si dal Dakar zase zpátky,“ pochválil zázemí Buggyry.

Je to tam, smál se Macík po druhém místě v kamionech. V desítce je i Prokop

18letá debutantka Aliyyah Koloc bohužel cíl svého premiérového startu na Rallye Dakar neviděla. Pořadatelé ji kvůli zdržení nepustili na start závěrečného rychlostního testu. „Všichni pracovali na Can-Amu celou noc, nikdo nešel spát. Některé věci se dodělávaly ještě na přejezdu. Byl to důsledek včerejších technických trablů. Je však jasné, že když všechno funguje jak má, je schopná jet ve špičce a sbírala zkušenosti. Je to základ pro další starty,“ uvedl šéf Buggyry Martin Koloc.