Při Rallye Dakar spolupracuje s nejlepšími týmy, posádkami i jednotlivými jezdci. Kvůli dodávání fotografií a videí má Marian Chytka k ruce deset kolegů a tři auta. Do detailu zná tratě, pohybuje se v zákulisí, často je v kontaktu s organizátory.

Jedenáctičlenný tým Mariana Chytky bude při Rallye Dakar dodávat snímky desítkám klientů | Foto: se svolením MCHphoto.cz

„V Saudské Arábii je nyní víc vody a zeleně než obvykle. Mohlo by to pomoci tomu, aby to obrazově nebylo pouze o písku,“ těšil se fotograf, který v nadcházejícím ročníku nejtěžší dálkové soutěže spolupracuje se stájemi Toyota, Audi, Mini nebo s Honda.

Jeho bratr Viktor Chytka je navigátorem pilota fordu Martina Prokopa. Jemu a dalším českým posádkám bude rovněž obstarávat obrazový materiál.

I fotograf musí být v poušti v kondici

Období před odjezdem na Dakar je pokaždé stresující. Je třeba si dávat velký pozor na onemocnění, neboť stejně jako jezdci musí být i fotograf v poušti v nejlepší kondici. Z terénu totiž každý den odesílá kolem pěti tisíc snímků. Jenže před rokem kvůli nemoci nemohl po dvanácti letech vyjet na etapu.

„Blbě se mi dýchalo, odpadl jsem na dva dny. V podstatě celý Dakar bylo někomu z našeho týmu zle. Postupně jsme se v tom vystřídali, já na tom nebyl zdaleka nejhůř,“ líčil Chytka před pátečním startem.

Velká bitva aut. V kamionech je šance na český triumf, míní legenda Dakaru

I když za roky najel se svou firmou MCH Photo v Saudské Arábii desetitisíce kilometrů, považuje tuto destinaci pro konání obrovské akce za nejvhodnější. Přesto by byl fotoreportér, jenž absolvuje už třináctý Dakar, rád, kdyby trať vedla i do jiné země. Otázkou však je do jaké?

„Jordánsko je sice hezké, ale prostředí je tam celkem podobné, stejně jako Emiráty. Trasa by se asi musela natáhnout až do Ománu. Já bych se však spokojil s tím, kdyby se, podobně jako před čtyřmi roky, jelo alespoň kousek podél moře. Z toho byly hezké snímky.“