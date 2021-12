Má dobrý stroj

„Vyzkoušeli jsme nové věci, které se na bugině od posledního Dakaru změnily. Mám dobrý stroj s dobrým pérováním. Výkon šel nahoru a rychlost se zvýšila. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v závodě,“ vyprávěl čtyřiašedesátiletý původně motocyklový jezdec, který na Dakaru slavil největší úspěchy v kategorii čtyřkolek, kterou pětkrát vyhrál.

„Sázíme na spolehlivost, ale na trati očekávám tvrdý boj. Důležité bude nepřijíždět za tmy. Myslím, že polovina naší kategorie se kvůli vysokému počtu účastníků nestihne do bivaku vrátit za světla, a to pak nebude regulérní záležitost. V Háilu se ale ukázalo, že naše vozidlo by mělo být lepší než má většina soupeřů,“ pokračoval Macháček.

Sešroubovaný Engel se těší na premiéru: Rallye Dakar pojede bez asistence

Bude se držet své strategie. „První den musím nějakým způsobem přežít. Hned potom je na programu maratonská etapa bez týmové pomoci. V ní se pojede opatrněji a až potom se začne pořádně závodit. To bych už byl rád na pozicích, na jaké patřím. Ale je to maraton, není potřeba se hned sápat na první místo,“ upozornil veterán.

Na sypkém písku to může být masakr

„Řekl bych Dakar bude oproti minulému ročníku těžší. Hodně bude záležet na počasí. Jestli zaprší a bude mokrý písek, tak bude povrch pevný. Vyjedou se koleje a v nich se poletí. Pokud ale bude sucho a písek zůstane sypký, tak se vozidlo může zahrabat a bude z toho masakr,“ varoval.

„Závodit budu, dokud mi budou síly stačit. Když se ale podívám na startovní listinu, tak je to v naší kategorii pěkně našlápnuté. Navíc je tam řada posádek nových a není zřejmé, co se dá od nich čekat,“ poznamenal.

Dostal už dvě varování, ale doma Michek nevydrží. Na Dakaru chce znovu zlobit

Spolu s navigátorem Paveml Vyoralem budou mít na svém prototypu Can-Am startovní číslo 300. „Mít dvě 0 je vždy fajn. Volnou stopu si budu chtít co nejdéle to půjde užít. Je mi ale jasný, že mladí vlčáci, hlavně z Red Bullu, po nás půjdou hned po startu,“ líčil.

„Vyhrát etapu je pěkné, ale je potřeba jet vyrovnaně. Tak se dá dojet do cíle i na prvním místě. Na čtyřkolkách jsem nikdy moc etap nevyhrál, ale celkově mi to vycházelo,“ zavzpomínal svéráz z Konopáče u Heřmanova Městce.

Jezdil na třech kontinentech

Rallye Dakar prý pojede asi podevatenácté a patří mezi vytrvalce, kteří se vytrvalostní rallye zúčastnili už v Africe, pak jižní Americe a nyní Asii. „Mohu porovnávat tři kontinenty, ale teď se jezdí nejkratší etapy. Žádná nemá v měřeném úseku přes pět set

kilometrů. Pořád se ubírají. Možná, že to dospěje tak daleko, že nebude muset tankovat,“ zavtipkoval.

Zpěvačka Lounová si plní dakarský sen. Do pouště potáhne kosmetiku i pračku

Potěšilo by ho vítězství. Bylo by už sedmé. „Tím bych překonal Karla Lopraise,“ usmál se. „Je to ale i otázka štěstí, a toho jsem měl letos spoustu. Myslím, že se to tentokrát nebude opakovat,“ pokyvoval hlavou. „Hlavně chci jet vepředu, ale zároveň tak, abych závod dokončil. Částečně se loučím a nerad bych kariéru zakončil nedojetím.“

Josefu Macháčkovi u Buggyry po Rallye Dakar 2022 vyprší smlouva. „Plácli jsme si na tři roky. Bude záležet na domluvě. S týmem bychom se kvůli tomu měli sejít v březnu. Taky si ale musím umět říct, jestli není ostuda v tomhle věku jezdit Dakar a mít ambice na vyhrání. To už není normální. Spíš si pro sebe umím představit nějakou mentorskou pozici,“ dodal.