Vytáhl zapadlý kamion rivala. Nemělo smysl nad něčím dumat, říkal Macík

„Věděl jsem, že pojedu v klidu, nebudu to přehánět. První část jsem jel opatrně po kamenech, pak jsem to už nevydržel a šlápl na to. Chtěl jsem být brzo v cíli,“ líčil.„Bral jsem to klidněji. V pátek už jsem z toho neměl strach. Zaváhal jsem jen jednou. Natáčel mě tam vrtulník a člověk se soustředí, aby jel pěkně, a rozptýlilo mě to. Dvě stě metrů jsem si kvůli tomu zajel.“

Michek je rád, že je v cíli

V elitní desítce se umístil i kamionista Martin Macík. Sice nenavázal na loňskou čtvrtou příčku, ale kromě suverénních Rusů ho předjely jen dvě nizozemské posádky. V průběhu letošního maratonského závodu se sedlčanskému týmu Big Shock! Racing podařilo získat dvě pódiová umístění a řidič sedmou pozici bere. „Celý Dakar byl náročný. Ale zvládli jsme ho a jsme v pořádku v cíli. Děkuju klukům v posádce, všem fanouškům, kteří při nás stojí v dobrém i ve zlém, sponzorům a partnerům, kterých si moc vážíme. Díky patří našim rodinám, všem lidem v týmu, mechanikům za to, jak dřeli a jak skvělou práci odvedli,“ chválil Martin Macík.

Největší pozornost si u českých fanoušků vysloužil motocyklista Martin Michek. Jeho snem bylo dostat se do první desítky. Jenže v průběhu dvou týdnů zažíval značně dramatické situace. Potkal ho karambol s civilním autem, ale i štěstí v neštěstí, když ho v předposlední etapě od vzdání zachránil rytířským gestem ekvádorský soupeř.

VIDEO: Michek pojede závěr Dakaru pro svého zachránce. Chce s ním být v kontaktu

„Posledně jsem pro Česko vybojoval historický výsledek, letos jsem rád, že jsem v cíli. Zažil jsem toho opravdu hodně. Nejdřív bloudění, pak problémy s chlazením, dopravní nehodu až po havárii na duně a zničeném kole. Šestnácté místo bylo na dohled, říkal jsem, že to zkusíme, co kdyby se povedla patnáctka. Nakonec to neklaplo. Mě ale zajímají boje a závody. Od toho jsem tady,“ říkal motorkář, který se musel spokojit s 36. příčkou.

Nejlepším Čechem na dvou kolech se stal třiadvacátý Jan Brabec, který si třiadvacátou pozicí vytvořil si osobní maximum. Milan Engel v závěru udržel druhé místo v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence. „Jsem rád, že jsem neměl větší technické problémy a motorka všechno vydržela. Samotná kategorie mi dávala přes prsty, musel jsem improvizovat a také pomáhat Martinovi. Bylo to letos fakt těžké,“ řekl Engel, který dvakrát přiložil ruce k dílu, aby jeho parťák ze stáje Orion Moto Racing Group mohl pokračovat.

Prokop: Byl to nejrychlejší Dakar

Na lepší než 24. pořadí myslel Martin Prokop v kategorii automobilů. „Rozhodně nejsme šťastní, doufali jsme v desítku. Byli jsme v boji o pětku, ale nakonec jsme za dvacítkou. Nicméně jsme v cíli, a to je také těžké splnit,“ řekl jihlavský pilot.

Osudným se mu staly technické problémy v 10. etapě. „Nebyl to nejhezčí Dakar, ale určitě nejrychlejší. Obtížnost nebyla velká, ale naše auto na to nebylo připravené. Měli jsme vůz na těžký, technický Dakar, jako byl loni,“ dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Mercedes už poslouchá. Pro navigaci se tady používají aplikace, štve Čábelu

Řada účastníků Dakaru se sejde už v březnu v Abú Dhabí. Budou tam sbírat další body v rámci nově zavedeného mistrovství světa dálkových soutěží, jehož prvním dílem byla právě dakarská rallye.