„Nemám chuť závodit. Pro nás piloty je to strašně nepříjemná věc a znám svého Jardu, že ani nebude mít chuť pokračovat dál v závodění," řekl Valtr, jehož stejnojmenný syn je Lopraisovým navigátorem. „Osobně bych dnešní etapu anuloval pro kamiony, aby kluci měli možnost se rozhodnout, zda se do závodu vrátí nebo ne," uvedl pilot týmu Tatra Buggyra ZM Racing.

K neštěstí došlo v okamžiku, kdy byl devětašedesátiletý italský fanoušek skrytý za dunou a posádka jej neviděla, což dokázaly i záběry z kamer v kamionu. Fanoušek zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Valtr si je stoprocentně jistý, že by Loprais okamžitě zastavil, kdyby věděl, že do diváka narazil. O nehodě ale neměl tušení ani večer v bivaku po příjezdu z 9. etapy. Když se Loprais šokující zprávu dozvěděl, rozhodl se na Dakaru neporačovat.

„Strašně mě to mrzí a je mi líto, že tento pán přišel o život, ale je to nezodpovědnost. Vidím to dnes a denně z kabiny. Přede mnou uskakují lidi, jsou schovaní za dunama, stojí na dunách a neuvědomují si, že já kolikrát nejsem schopen auto v písku ani řídit. Když zatočím volantem, tak trvá pět metrů, než auto zatočí," uvedl Valtr a dodal, že z kamionu není vidět ani na strany. „Když chci někoho na silnici předjet, tak mi musí mechanik říct, že tam nikdo není," podotkl Vlatr, který dnes dojel šestý a průběžně je pátý.

Mezi kamiony byl nejrychlejší Nizozemec Pascal de Baar, jenž už ale jede mimo hlavní pořadí. Nejlepším Čechem byl čtvrtý Martin Macík, jenž se posunul na průběžně třetí místo. Na první místo manko přes 51 minut.