Účastníci Rallye Dakar jsou už v Saúdské Arábii a připravují se na start pátečního prologu. Podesáté vyrazí do dun Milan Engel, motorkář se strojem KTM, jehož maximem je patnáctá příčka z roku 2019.

Milan Engel na Rallye Dakar | Foto: se svolením Orion MRG

„Nečekal jsem, že budu mít v tak těžké soutěži tolik startů,“ prohlásil člen týmu Orion-Moto Racing Group. Očekává, že nadcházející ročník bude hodně navigačně náročný a obává se elektronických roadbooků, které se rozhodl povinně zavést pořadatel.

V prosinci si Milan Engel naordinoval nejlepší možný trénink. Společně se svým stájovým parťákem Martinem Michkem se v Dubaji na motorkách proháněli v pouštním terénu.

Tři Valtrové na Dakaru. Bude příjemné bojovat se syny, míní nejstarší z klanu

„Museli jsme tam odjet, abychom si zase připomněli zrádnost písku. Na tom českém totiž není možné pořádně trénovat. Potřebovali bychom tam řádit častěji, ale díky moc za to,“ pochvaloval si závodník z Jablonce nad Nisou, který posledně po technických problémech do cíle Dakaru nedojel. „O to větší mám motivaci pro nový ročník.“

Ten by mu mohl navíc sednout. Po nastudování letošní trasy totiž ostřílený motorkář Milan Engel vnímá, že pořadatel bude chtít všechny účastníky prověřit hlavně po navigační stránce.

Milan EngelZdroj: Orion-MRG

„Každý ročník je něčím specifický. Z toho nadcházejícího cítím určitou změnu. Nebude to pouze o rychlosti a riskování. Organizátoři připraví na trati hodně záludností, hlavně v rámci náročné navigace,“ upozornil Engel, který má pověst precizního jezdce s bezchybným projevem.

I proto bude důležité, aby po celou dobu pouštního maratonu fungovala digitální navigace, kterou od letoška organizátoři povinně zavádějí pro motocyklovou kategorii. To však Engela trochu stresuje.

Aliyyah Koloc bude na Dakaru jednou z mála žen. Očekává extra těžké duny

„Digitální roadbook není úplně ideální. Když se vybije nebo vypne, nemáte pak podle čeho jet. Přitom musíte zaznamenávat a sbírat waypointy. Sice když dojedete do cíle, tak vám to anuluje výsledek do té doby, kdy roadbook šel. Ale stejně vám to čas a případné zlepšení nevrátí. Myslím, že to může ovlivnit pořadí,“ popsal Engel možné problémy.

V horách se nevyhnou zimě

Zároveň se však zodpovědně připravuje na novou trasu Rallye Dakar. Organizátorům zcela věří v tom, že šedesát procent délky etap povede oproti minulému ročníku po jiných tratích.

„S Martinem Michkem už víme, na co se můžeme připravit. První půlka Dakaru bude teplejší, čeká nás hodně písku. Pak pojedeme přes kameny do hor. Tam je to těžké, protože se nevyhneme zimě,“ upozornil Engel, mimochodem sedmnáctinásobný mistr ČR v enduru.

Klymčiw pojede Dakar pro Paraple. Když to klapne, bude to největší výhra, míní

Po letech, kdy v Orion-Moto Racing Group s Michkem táhli dakarskou káru ve dvou, se těší na posily. Stáj se totiž rozrostla o tři jezdce: Dušana Drdaje, Martina Prokeše a Jaromíra Romančíka. Všichni mají zkušenosti z různých disciplín.

„Se všemi se z minulosti znám. Jsou to dobří motokrosaři nebo vytrvalostní jezdci. Ale Dakar je jinou disciplínou. Pro nováčky je to cesta peklem, ale věřím, že se s tím vypořádají,“ dodal.